Sanierung der Einfachhalle und Gestaltung des Umfelds: Im Frühjahr soll es losgehen 

Einen Zeitplan für die weiteren Arbeiten rund um die Sporthallen am Graf-Adolf-Gymnasium hat die Verwaltung vorgelegt: Im Frühjahr soll es losgehen mit der Sanierung der Einfach-Sporthalle. Sie bekomme ein Pultdach, erläuterte Bernd Pieper, Fachbereichsleiter Bauen und Planen, im Ausschuss. Danach kämen Boden und Wände sowie die sanitären Einrichtungen an die Reihe, die ja auch den Nutzern der bereits errichteten Zweifachhalle dienen würden. Das alles soll 2023/24 fertig sein. Dann kämen die Außenanlagen an die Reihe.

Der Außenbereich nicht nutzbar, die Außenanlagen in keinem guten Zustand, aufgestellte Bauzäune: Die CDU hatte das kritisiert und ein Konzept gefordert, um die Mängel an den und rund um die Sporthallen am Graf-Adolf-Gymnasium zu beseitigen. Das hat die Stadtverwaltung zwar im Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss nicht präsentiert – wohl aber einen Zeitplan und schlüssige Begründungen für zeitliche Verzögerungen.

Aus finanziellen Gründen – es stand nur ein begrenztes Budget zur Verfügung, konnte zunächst nur die Halle selbst fertiggestellt werden. Einrichtung, Parkplatz und Außenanlagen musste später folgen. So begann nach den Sommerferien 2020 der Bau eines Lehrerparkplatzes an der neuen Zweifach-Halle.

Da noch einige Bauarbeiten anstehen, müssen die Außenanlagen noch warten – wer legt schon ein Blumenbeet an, wenn später noch Baugeräte darüberfahren müssen? Im Frühjahr soll es losgehen mit der Sanierung der Einfach-Sporthalle. Sie bekomme ein Pultdach, erläuterte Bernd Pieper, Fachbereichsleiter Bauen und Planen, im Ausschuss. Danach kämen Boden und Wände sowie die sanitären Einrichtungen an die Reihe, die ja auch den Nutzern der Zweifachhalle dienen würden. Das alles soll 2023/24 fertig sein. Dann kämen die Außenanlagen an die Reihe. Die Grünanlagen im Umfeld des Parkplatzes sollen allerdings noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Ursprünglich war die Stadt davon ausgegangen, dass es für die Sanierung Fördermittel geben würde. Doch der Antrag wurde vor knapp einem Jahr abschlägig beschieden. Deshalb hat sich die Stadt entschieden, Schritt für Schritt vorzugehen. Ein Fachbüro hat im vergangenen Jahr die entsprechenden Unterlagen fertiggestellt. Nun folgt die Ausschreibung.

Der provisorisch angelegte Schotterparkplatz wird nach dem Abschluss der Baumaßnahmen zurückgebaut. Bis dahin muss er für die Baumaschinen und als Lagerplatz für das Baumaterial genutzt werden.

Was in den nächsten Wochen kommen soll, ist eine Klimastation des Gymnasiums.

Von Bürgermeister Stefan Streit gab es rückblickend ein „ausdrückliches Lob“ für den Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt. Mit bescheidenen Mitteln sei da viel umgesetzt worden. Nun müsse man noch einmal Geduld beweisen. Man habe sich die Umsetzung der Maßnahmen schneller vorgestellt mit Geld aus dem Förderprogramm zur Förderung der Sportstätten. Da sei das Geld eher in Neubauten gegangen statt in Sanierungen. Das habe er auch aus anderen Kommunen gehört.

„Es hat jeder Verständnis dafür, dass es dauert“, meinte Michael Reiffenschneider (CDU). Doch mit wenig Aufwand hätte man einiges machen können. Fallrohre seien abgesackt. Zudem sei man doch immer auf der Suche nach Flächen für Blühwiesen, die man auf dem Areal hätte anlegen können. Die 100 000 Euro, die der Hallenneubau weniger als geplant gekostet habe, hätte man doch einsetzen können.

Das sei allerdings nicht möglich gewesen, da sich die Stadt damals in der Haushaltssicherung befunden habe, informierte der Bürgermeister.