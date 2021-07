Im Konvoi Richtung Heinsberg

Es war ein beeindruckendes Bild: Sieben Sattelschlepper und Lkw mit Anhänger haben sich am Freitagmittag auf den Weg in die Hochwassergebiete gemacht, beladen mit über 200 Quadern und 100 Silageballen: Heu und Stroh als dringend benötigtes Futter für das Vieh in Euskirchen und Heinsberg. Es sind Spenden von Landwirten aus der Region.

Der Konvoi – allesamt Fahrzeuge, die heimische Firmen samt Fahrer kostenlos zur Verfügung gestellt haben – wird dringend erwartet, denn Heu gibt es im Hochwassergebiet, wenn überhaupt, teils nur zu deutlich höheren Preisen zu kaufen, wissen Adriana Nieweg aus Ibbenbüren und Frank Menebröck aus Tecklenburg. Sie bilden mit Patrick Schulz und Timo Monroe quasi das Organisationsteam.

„ »Innerhalb von einer Woche wurde alles auf die Beine gestellt.« “ Adriana Nieweg

Angefangen hatte alles, als Adriana Nieweg direkt nach der Unwetterkatastrophe über Instagram Kontakt zu einer Frau aufnahm, die im betroffenen Gebiet einen Hof hat. Die ersten kleineren Futtertransporte wurden gestartet und eine Kleinanzeige aufgegeben mit der Bitte um weitere Spenden. Frank Menebröcker nahm Kontakt zu der Ibbenbürenerin auf und die große Hilfsaktion kam ins Rollen. Die Telefone standen nicht mehr still, zahlreiche Spender meldeten sich. Innerhalb von nur einer Woche wurde alles auf die Beine gestellt und der Transport organisiert.

Zahlreiche Spenden

Als Lager für die Futterspenden stellte Friedel Wilde Flächen an seiner Biogasanlage in Ledde zur Verfügung. Firmen sagten zu, mit Lkw zu helfen, es gab einige Geldspenden, um den Transport zu finanzieren. Die Lkw wurden bepackt, aber sie reichen nicht aus. An der Biogasanlage lagern noch einmal Futtermittel, die so einige Sattelschlepper füllen werden. In ein paar Wochen werde deshalb erneut ein Hilfstransport starten, kündigt Adriana Nieweg an.

Die Landwirte in Euskirchen und Heinsberg werden sich freuen. Die Fahrer, die sich am Freitag auf den Weg gemacht haben, steuern fünf Anlaufstellen an, um ihre wertvolle Fracht dort abzuladen. Und sie sind beim Start bestens gelaunt. Die Arbeit und der Zeitaufwand lohnen sich – für die gute Tat.