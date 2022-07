Im Lauf der Zeit viel investiert

50 Jahre alt wird das Matthias-Claudius-Haus. Am 12. August soll das gefeiert werden. Anlass genug für eine Blick in die Geschichte der Einrichtung.

Viel ist geschehen in den vergangenen 50 Jahren. Das Matthias-Claudius-Haus, 1972 eröffnet, hat sich vom damals klassischen Altenheim in eine moderne Pflegeeinrichtung gewandelt. Einige Aus- und Umbauten hat es gegeben. Viele schöne Aktionen haben die Bewohner erfreut. Doch es gab auch weniger erfreuliche Dinge, wie ein Blick in das Archiv dieser Zeitung zeigt. Am 12. August wird das Jubiläum des Hauses gefeiert.