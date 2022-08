Im Museumsdorf geht es ab in die Disco

Nur eine Autostunde entfernt im Herzen des Nordwestens bilden 23 Städte und Gemeinden der Landkreise Cloppenburg und Vechta das Oldenburger Münsterland. Dort war die Radwandergruppe des Geschichts- und Heimatvereins (GHV) jetzt drei Tage lang unterwegs. Die familienfreundliche Region besticht durch seine vielfältige Landschaft und attraktiven Freizeitmöglichkeiten, heißt es in einem Bericht des GHV.

Bei einer Rast auf Hof Schürmann wurde die Gruppe von dem 89-jährigen Bernhard Schürmann begrüßt. „Wir haben die Ohren gespitzt, als er teils auf Platt über die Landwirtschaft in der Region und seine Familiengeschichte berichtete“, schreibt der Verein. Die Familien lebten von der Schafzucht. Daher sei der Schäfer im Wappen von Garrel zu sehen. Abschließend deutete Bernhard Schürmann auf den Spruchbalken im Giebel seines Hauses: „Wor Eiken stoaht un Beuken waßt, dor woant uk Lüe dei dortau paßt“. Man habe eine beeindruckende Offenheit und Gastfreundschaft erlebt und auch manchen Bauernwitz erfahren.

Amerika in Garrel

Eine weitere Begegnung gab es mit dem ehemaligen Vorsitzenden des Heimatvereins Garrel. Der 86-jährige Alwin Hillman erzählte von der Geschichte des Amerikasteines und dem Ortsteil Amerika. Weil die Wegstrecke dorthin beschwerlich war, verglich der Volksmund sie mit der Reise nach „Amerika“. So wurde schließlich auch in amtlichen Karten der Name „Amerika“ festgeschrieben. Dass man in Amerika ist, merkt man aber auch daran, dass am Flugplatz in Varrelbusch die Gaststätte Texas Airport betrieben wird, auch lassen die Hinweise auf Line-Dance und Veteranenrallye etwas erahnen.

Auf einem gut beschilderten Radwegenetz nach dem Knotenpunktsystem haben die Tecklenburger insgesamt 122 Kilometer auf drei Rundtouren zurückgelegt. Attraktive Rastplätze oder die Vielzahl beschatteter Plätze mit einer großen Anzahl von Ruhebänken ließen auch anspruchsvolle Touren nicht zu anstrengend werden.

122 Kilometer zurückgelegt

Wo Amerika so nah ist, ist auch Norwegen bei Lodbergen nicht fern. Das Naturschutz- und Freizeiterholungsgebiet der Thülsfelder Talsperre bietet viel – nicht zuletzt den nördlichsten Marien-Wallfahrtsort in Bethen. Mit dem Besuch einer Landdisco im Museumsdorf Cloppenburg wurden Erinnerungen wach. Eine der letzten traditionellen Landdiscos hat sich das Museumsdorf Cloppenburg gesichert. Das Lokal „Zum Sonnenstein“ aus Harpstedt ist samt originalem Inventar ins Museum umgezogen. „Da konnten wir nicht anders und mussten auf die Tanzfläche“, heißt es in dem Bericht.

Im heutigen Stadtpark von Cloppenburg hatte Graf Otto III. von Tecklenburg an der Soeste eine Wehranlage mit Burg errichten lassen. Diese Burg trug den Namen Cloppenburg. Reste der Burg wurden besichtigt.

Untergebracht war die Radwandergruppe in der katholischen Akademie Stapelfeld als idealem Ausgangspunkt für Radtouren.