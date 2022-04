Im Sommer wird groß gefeiert

25-jähriges Bestehen, 15 neue Mitglieder, ein positiver Kassenbericht und insgesamt 283 Mitglieder – die Jahreshauptversammlung der Interessengemeinschaft Leeden (IGL) in der Gaststätte Antrup hatte aber viel mehr als Daten, Zahlen und Fakten zu bieten. Die IG ist eine feste Größe im Dorfleben und trotz aller Pandemie-Umstände im Stiftsort sehr aktiv. Das erfuhren die Anwesenden in Form eines Rückblicks auf vergangene Aktivitäten und durch einen Ausblick auf das Jubiläumsjahr. Die Jahreshauptversammlung war mit 50 Mitgliedern gut besucht.

In seinem Jahresrückblick ging der IGL-Vorsitzende Gerhard Wellemeyer besonders auf den Start des Feierabend-Marktes am 20. April vergangenen Jahres ein. „Der Andrang der Leedener und auswärtiger Besucher ist bis heute hoch“, resümierte Wellemeyer. Er ergänzt: „Es gibt viel positive Resonanz für das Konzept. Auch die Versorgung mit Würstchen und kühlen Getränken durch die verschiedenen Leedener Vereine sowie die Verzehrangebote der weiteren Marktbeschicker kommen sehr gut an.“ So sei nach Einschätzungen der IG Leeden „der Feierabend-Markt auch zu einem regelmäßigen Treffpunkt geworden, an dem man nicht nur einkaufen, essen und trinken kann“. Sondern ebenso treffen sich die Martkbesucher dort auch „gern zur Unterhaltung“.

Auch an die jungen Leedener wurde gedacht mit einer Aufführung des Krokodil-Theaters und dem Spuk in Leeden.

Gerhard Wellemeyer ging auch auf die Booster-Impf- Aktion ein, die während des Feierabendmarktes von Mitte November bis Mitte Januar stattfand. „Dank des außergewöhnlichen Einsatzes von Birgit Schilling-Massmann und Volker Massmann und ihrem Praxis-Team sowie diverser ehrenamtlicher Helfer der IG und der Feuerwehr konnten hier in Leeden circa 2900 Impfungen verabreicht werden“, sagte Wellemeyer, wofür er allen Beteiligten dankte.

Die nach dem ökumenischen Friedensgebet von der IG initiierte Sammlung für die Ukraine-Hilfe des Vereins „Würde und Gerechtigkeit“ in Lengerich ergab inklusive der Beiträge der Leedener Kindergärten einen Betrag von insgesamt 5200 Euro.

Gründungsfest

Ein besonderes Highlight ist das am 19. Juni bevorstehende 25-jährige Gründungsfest der IG Leeden. „Es soll eine Veranstaltung rund um das Stiftshof-Gelände für alle IG-Mitglieder und Leedener Bürger werden“, so der Stand der Vorbereitungen. Geplant sei nach einem ökumenischen Gottesdienst und Festreden ein Jazz-Frühschoppen mit Cronemeyers Jazzkränzchen sowie weiteren Musikgruppen und Chören. Für das leibliche Wohl sei gesorgt und auch für die Kinder werde es einige Attraktionen geben.

Der Kassenbericht von Matthias Auffahrt wies trotz hoher Ausgaben für die Umrüstung der Weihnachtssterne eine positive Bilanz auf. Für Matthias Auffahrt war dies der letzte Kassenbericht. Er übernimmt fortan das Amt des stellvertretenden Kassierers und bleibt dem Vorstand als Beirat erhalten. Als neuer Kassierer wurde Paul Damian gewählt.

Für weitere zwei Jahre bestätigt als Beirat wurde Sven Bohne. Jörg Michel hat sein Beiratsmandat abgetreten, bleibt aber dem Vorstand als Ehrenvorsitzender erhalten. Ebenfalls wiedergewählt wurde der Vorsitzende Gerhard Wellemeyer. Er bedankte sich bei Michel für dessen langjährige Beiratstätigkeit mit einem Weinpräsent. Neuer Kassenprüfer wurde Daniel Narberhaus neben Karl-Heinz Reiners, der noch ein weiteres Jahr im Amt ist.

Vorstandswahlen

Vor der einstimmigen Entlastung fand Wilfried Brönstrup lobende Worte für die geleistete Arbeit des gesamten IG-Vorstands. Das Engagement des ersten Vorsitzenden verglich er „mit mindestens einem Halbtagsjob“.

Auch Bürgermeister Stefan Streit bedankte sich ausdrücklich „für die erfolgreiche und engagierte Arbeit der IG Leeden“. Er sagte zum Abschluss zusätzliche Parkplätze auf dem Dorfplatz sowie in Verbindung mit der Teutel „ein freies W-Lan-Netz auf dem Dorfplatz und im Ortszentrum“ zu. Das habe die „Turbo-Internet-Gemeinde Leeden“ verdient.

Die ferner im Vorjahr angedachte Schaffung eines Jugendraums in der alten Hausmeisterwohnung in der Grundschule müsse dagegen noch warten, „weil die Räumlichkeiten zunächst für die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge benötigt werden“. Das Stadtoberhaupt stellte dagegen in Aussicht, „mit einem städtischen Bulli Jugendliche aus Leeden zu besonderen Aktionen des Jugendtreffs in Tecklenburg zu fahren. Ferner werde geprüft, „wie einzelne Aktionen in Leeden – zum Beispiel Filme-Abende in der Remise oder Kanutouren, die bislang privat organisiert werden – unterstützt werden können“