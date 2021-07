Im Wald Schätze suchen und mit Stöcken eine Bank bauen

Eine Schatzsuche und eine Waldwerkstatt gab es für die Ferienkinder in Brochterbeck.

Die Kinder hatten im Wald viel Spaß und machten so manche Entdeckung.

Im Wald haben sich jetzt an zwei Tagen jeweils 14 Kinder getummelt. Die Gemeinde St. Peter und Paul hatte zu diesen Ferienaktionen eingeladen. Es gab eine Schatzsuche und eine Waldwerkstatt.

Bei der Schatzsuche erging es den Kindern wie den Eichhörnchen. Viele Nüsse wurden gefunden, aber nicht alle. Viele Pflanzen und Gegenstände, die sie auf Fotos abgelichtet mitbekommen hatten, entdeckten sie auch im Wald.

Am zweiten Tag wurden im Wald mit Stöcken und Efeu zwei Tipis, eine Monsterkralle, eine Bank und ein „Laden“ gebaut. Die Kinder hatten viel Freude an den Aktionen und sind gut in den Sommer gestartet. Begleitet wurden sie von zwei Teams, bestehend aus Lukas Gersmeier, Fritz Höffker, Paul Landwehr, Maria Freude und Mariele Klüppel-Neumann, teilt die Gemeinde mit.