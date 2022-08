Immer nah am Menschen

Seit 50 Jahren besteht das Matthias-Claudius-Haus. Anlass genug, mit vielen Gästen und natürlich den Bewohnern zu feiern. Und so kamen am Freitagnachmittag viele Gratulanten.

„Die Zeiten ändern sich, aber das Gute bleibt.“ Mit diesen Worten fasste Wilfried Koopmann zusammen, was alle Redner äußerten. Zum 50-jährigen Bestehen des Matthias-Claudius-Hauses (MCH) gab es viel Lob und Anerkennung für die Einrichtung. Zahlreiche Gäste waren am Freitagnachmittag gekommen, um zu gratulieren.

Koopmann ist Vorsitzender des Vorstands Evangelische Perthes-Stiftung, die Träger des MCH ist. Den Menschen Gutes zu tun, sei die Bestrebung. Die Einrichtung in Tecklenburg biete dafür alle Voraussetzungen: liebevolle Versorgung und Pflege und achtsamen Umgang der Mitarbeiter mit den ihnen anvertrauten Menschen. Das alles sei nicht möglich ohne Mitarbeiter, die mit ganzem Herzen engagiert seien. Er dankte außerdem dem Leitungsteam und den ehrenamtlichen Helfern und wünschte, dass es gelingen möge, sich dieses Engagement zu bewahren.

„ »Hier wird christliche Nächstenliebe praktiziert.« “ Pfarrer Björn Thiel

Begonnen hatte die Feierstunde mit einem Gottesdienst, den Pfarrer Björn Thiel gestaltete, am Klavier begleitet von Annerose Klein. „Seit 50 Jahren leben hier Menschen, die Unterstützung brauchen und kümmern sich Mitarbeiter um das Wohl dieser Menschen. Hier wird christliche Nächstenliebe praktiziert“, so Thiel in seiner Predigt. Sich zurückziehen können, aber auch Gemeinschaft und Geselligkeit zu pflegen – dieses Haus mache alles möglich.

„Durch Weisheit gebaut, durch Verstand erhalten“, dieses Zitat zog sich wie ein roter Faden durch die Predigt. Das Fundament sei für die Christen der Glaube und für das MCH die Nächstenliebe.

Nach dem Gottesdienst hatten die Grußredner das Wort, moderiert von Silke Beernink (Geschäftsbereichsleitung Perthes-Altenhilfe Nord). In dieser Funktion lägen ihr alle Häuser, für die sie zuständig ist, am Herzen. Für sie als Mensch sei aber das Matthias-Claudius-Haus etwas Besonderes. Die ersten 16 Jahre ihrer Berufstätigkeit habe sie dort gearbeitet und sei davon geprägt worden.

Das erste Grußwort kam von Karl-Josef-Laumann, Landesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Er blickte zunächst zurück auf die Entwicklung der Pflegeeinrichtungen und der Pflegeversicherung, bevor er auf aktuelle Probleme einging. In der Pflege sei am Ende nicht das Geld das große Problem, sondern die Frage, wo die Menschen herkommen, die in diesem Bereich arbeiten. „Darauf hat keiner so richtig eine Antwort.“

„ »Das ist ein Beruf, der nah am Menschen ist und große Wertschätzung verdient.« “ Minister Karl-Josef Laumann

In Nordrhein-Westfalen gibt es allerdings positive Zahlen. So seien aktuell 17 500 junge Leute im ersten Jahr ihrer Ausbildung in einem Pflegeberuf.

All denen, die hier tätig seien, sprach Laumann Dankbarkeit und seinen Respekt aus. Die Pflege habe immer andere Arbeitszeiten als beispielsweise in einem Ministerium oder beim Medizinischen Dienst. 365 Tage im Jahr seien die Mitarbeiter rund um die Uhr im Einsatz. „Das ist ein Beruf, der nah am Menschen ist und große Wertschätzung verdient. Gerade deshalb sprach sich der Minister für eine eigenständige Profession in den Gesundheitsberufen aus. Das möchte er erreichen. Ähnlich wie die Ärztekammer bei den Ärzten müsse es auch eine Pflegekammer geben.

Laumann ist es außerdem wichtig, dass die Menschen selbst entscheiden, wo sie gepflegt werden wollen. Ambulant vor stationär, das gelte für ihn nicht.

Das Matthias-Claudius-Haus habe sich immer so weiterentwickelt, dass alte Menschen froh waren, dort einen Platz zu finden. „Herzlichen Glückwunsch – und weiter so.“

Für den Kreis Steinfurt gratulierte die stellvertretende Landrätin Gisela Lang. Auch sie sprach ihre Bewunderung aus für die Mitarbeiter, die sich täglich um die ihnen anvertrauten Menschen kümmern.

Die enge Verbindung der evangelischen Kirchengemeinde mit dem MCH hob Pfarrer Björn Thiel hervor. Und sein katholischer Amtskollege, Kaplan Ernst Willenbrink dankte gar in Gedichtform dem Team des MCH, bei dem immer der Mensch im Vordergrund stehe.

Eng verbunden mit der Einrichtung ist auch Superintendent André Ost. Bevor er dieses Amt übernahm, hatte er sieben Jahre lang als Pfarrer in Tecklenburg den Seelsorgeauftrag für das Haus. Dieses habe einen guten Ruf, werde gut geführt und es werde mit viel Kompetenz und Herz gearbeitet. Er wünsche, dass das MCH auch in vielen Jahrzehnten noch Bestand habe. „Es ist eine Einrichtung, der sich Menschen gerne anvertrauen.“

Das Schlusswort sprach Jörg Niemöller, der Leiter des MCH. „Wir sind nur als Team gut. Das zeichnet uns aus“, bezog er alle – Mitarbeiter und Ehrenamtliche – mit ein. Sie alle seien Menschen, die sich Gedanken machen und sich den Herausforderungen stellen. Auch die Bewohner würden sich einbringen. Gebraucht würden Menschen, die Herz, Verstand und Hände in den Dienst stellen würden – und die gebe es im MCH. „Ich schaue mit Zuversicht in die Zukunft.“

Nach den Grußworten gab es für die Gäste ein kaltes Büfett. Und während sie es sich schmecken ließen, erklang vor dem Haus Musik vom Glückauf-Orchester: eine rundum gelungene Geburtstagsfeier für alle, die dem MCH verbunden sind.