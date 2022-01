In der Gemeinschaft vieles bewegen

Normalerweise findet im Anschluss an den ökumenischen Gottesdienst der traditionelle Neujahrsempfang im Stiftshof statt. Um diesen nicht vollends absagen zu müssen, wurden die Grußworte am Ende des Gottesdienstes gesprochen.

„Wahre Freunde erweisen sich in der Not“, betonte Ulrike Wortmann-Rotthoff während des ökumenischen Gottesdienstes, den sie am Sonntag mit Pastoralreferentin Caroline Witte in der Stiftskirche abhielt. Darin zog sie Parallelen zwischen der Hochzeit zu Kana, über die im Johannes-Evangelium geschrieben steht, wie Jesus als Gast der Feier Wasser in Wein verwandelte, und der Gemeinschaft in Corona-Zeiten. „Es geht nicht darum, dass jeder nur nach seine Façon glücklich wird, sondern dass wir gemeinsam da durchkommen“, sagte die Pfarrerin. Da stelle man seine persönlichen Vorhaben und Bequemlichkeiten auch mal hinten an und tue beispielsweise etwas für das Dorf.

Nach einem geeigneten Beispiel für Leeden brauchten weder die Pfarrerin noch der Vorsitzende der IG Leeden, der in Anschluss an den Gottesdienst zu den rund 80 Zuhörern sprach, lange suchen: Da spreche die freie Impfaktion der Hausarztpraxis Leeden Bände. Rund 2900 Impfungen sind laut Gerhard Wellemeyer im Rahmen der Aktion während des Feierabendmarktes in den zurückliegenden gut zwei Monaten verabreicht worden – „dank des außergewöhnlichen Einsatzes von Dr. Birgit Schilling-Maßmann, Dr. Volker Maßmann, ihrem Praxisteam sowie der ehrenamtlichen Helfer der IG und Feuerwehr. Ein wichtiger Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie“, wie Wellemeyer würdigte, einen Blumenstrauß an das Ärzte-Ehepaar überreichte und betonte: „Wahre Freunde zeigen sich in der Not.“

Überhaupt ziehe sich das Streben für die Gemeinschaft wie ein roter Faden durch das Tun der IG. Er erinnerte an die erfolgreiche Etablierung des Feierabendmarktes im vergangenen Jahr und bat, die Möglichkeiten auf dem Markt und in den Leedener Geschäften zu nutzen – getreu dem Motto „Wer weiter denkt, kauft näher ein“. Er erinnerte an die Umrüstung der rund 100 Weihnachtssterne, den sehr guten Verlauf des „Spuks in Leeden“, den Besuch des Krokodiltheaters und das Zirkusprojekt der Grundschule.

Zudem wagte er einen Ausblick auf das noch junge Jahr 2022 und hoffte, dass am 19. Juni das 25-jährige Bestehen der IG Leeden mit einem munteren Treiben rund um Remise und Stiftshof, am 6./7. August das 75-jährige Jubiläum des BSV Leeden/Ledde und am 3./4. September der 90. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr Leeden gefeiert werden können. Die IG plane zudem die zeitnahe Neugestaltung der Leedener Homepage und freue sich, dass im Frühjahr der Baubeginn für die Seniorenwohnanlage erfolgen soll. „Eine ganz wichtige Infrastrukturmaßnahme, auf die wir seit vielen Jahren gewartet haben. Und schön, dass in diesem Zuge auch eine Kapelle für die katholische Kirchengemeinde geschaffen wird“, so Wellemeyer.

Genau darauf nahm Daniel Narberhaus Bezug. Am 24. April erfolge die Profanierung von St. Hedwig. Dann heiße es, Sachen packen und umziehen. „Da sind wir sehr dankbar, dass wir eine so große Gastfreundschaft in der Stiftskirche erfahren“, sagte der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats. „Aufbruch“ – das Jahresthema stehe in Großbuchstaben auf einem Banner an der Kirche. Aufbrechen in eine neue Zukunft, heiße es. Dabei, das sagte er mit Blick auf die aktuellen Untersuchungsergebnisse zum Missbrauch in der katholischen Kirche, lasse es einen „erbrechen, wie sich einige in unserer Kirche verhalten haben“.

Normalerweise finden diese Grußworte – auch von Bürgermeister Stefan Streit, der gestern nicht vor Ort war – im Rahmen des traditionellen Neujahrsempfangs im Stiftshof statt. Da die Corona-Pandemie dieses aber nicht zulasse, so Wellemeyer, sei er froh, dass die Möglichkeit am Ende des Gottesdienstes zu sprechen, bestand.