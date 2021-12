In der großen Pause erklingen bekannte Weihnachtslieder

Da kam plötzlich festliche Stimmung auf dem Schulhof des GAG auf: Die Bläsergruppen der fünften und sechsten Jahrgangsstufe gaben dort in der Pause ein Konzert.

Schulhofkonzert am GAG

Weihnachtslieder zum Mitsingen und -summen oder einfach nur zum Zuhören: Das war am Freitag am Graf-Adolf-Gymnasium (GAG) für die zweite große Pause der Masterplan für ein vorweihnachtliches Bläserkonzert am Ende der dritten Adventswoche. Vor der schönen landschaftlichen Kulisse des terrassenartig angelegten Schulhofs kam die von den jungen Musikerinnen und Musikern erhoffte Wirkung und Stimmung auf: Die Schulgemeinschaft war begeistert von dieser tollen Idee und deren Umsetzung, teilt das GAG mit.

Bekannte Weihnachtslieder

Angeregt durch die „coolen Klänge“ der Bläsergruppen der Jahrgangsstufen 5 und 6 unter Leitung der Musiklehrer Stephan Reuleaux und Christian Riesenbeck sangen und summten Schüler aller Jahrgangsstufen bekannte Weihnachtslieder mit. „Dieses Mitsingen war ausdrücklich erwünscht, sagt Stephan Reuleaux. Deshalb habe man extra Klassiker wie „Jingle Bells“, „Ihr Kinderlein kommet“, „Oh, Du fröhliche“, „Lasst uns froh und munter sein“ und „Alle Jahre wieder“ ins Programm genommen.

Für die in diesem Jahr begonnene schöne Tradition vorweihnachtlicher Schulhofkonzerte hatten die Elf- und Zwölfjährigen schon seit Wochen geübt, und so war es auch für sie ein unvergessliches Erlebnis, diesen besonderen, für fast alle anderen ganz unerwarteten Akzent in die letzte große Pause vor dem vierten Advent setzen zu können.

Mit den festlich-weihnachtlichen Klängen und Gesängen hat sich am Gymnasium nun die Vorfreude auf den schulischen Endspurt des Jahres 2021 und besonders auf das nahe Weihnachtsfest noch weiter gesteigert.