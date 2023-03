In der Herde geht es turbulent zu

Die hellen Stimmen der Lämmer und das dunklere Blöken der Mütter erfüllen den Stall. Erstaunlich, dass sie in ihren Boxen immer wieder zueinander finden.

Während die erwachsenen Schafe sich am Heu gütlich tun oder im Stroh liegend entspannt wiederkäuen, tobt die Rasselbande der Lämmer durch den Stall. Ein sich ausruhendes Muttertier wird dabei gerne als Startrampe oder als Sprungbrett genutzt. Übermütig trainieren andere mit Luftsprüngen ihre Muskeln. Auch das ist wichtig, denn ab Ostern geht es wieder in die Natur auf Wanderschaft. Dann müssen die Lämmer kräftig genug sein um mithalten zu können, heißt es in einem Bericht der Arbeitsgemeinschaft für Naturschutz Tecklenburger Land (ANTL).

Fit für die Wanderschaft

Dass sie das jetzt schon sind, davon konnte sich die Aktivengruppe der ANTL jetzt beim Besuch im Schafstall überzeugen. Auch die „Naturschutzkids“, Kindergruppen der ANTL, waren bereits dort und hatten nicht alltägliche Erlebnisse mit den Schafen. Streicheln der etwas mutigeren Lämmer und Füttern der erwachsenen Schafe mit Heu fanden die meisten Kinder toll. Alexander Müller, Umweltpädagoge der ANTL, vermittelte den Kindern darüber hinaus, wozu Schafe allgemein nützlich sind. Neben der Landschaftspflege, für die diese Herde von der ANTL gehalten wird, liefern Schafe Fleisch und Milch für zum Beispiel Schafskäse. Aus der Wolle können Mützen und Schals hergestellt werden.

Alternative zum Rasenmäher

Schafe sind bei größeren Flächen eine Alternative zum Rasenmäher und an der Küste festigen sie die Deiche durch ihre Tritte und machen somit Mäusen das Leben schwer. Schließlich kann auch fettende Creme aus Schafsfett nützlich sein. Die meisten Kinder waren jedoch einfach nur fasziniert von den Tieren.