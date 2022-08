In drei Kirchen erklingt Musik aus verschiedenen Epochen

Drei Konzerte an verschiedenen Orten an einem Abend zu besuchen, diesen Genuss bietet die Tecklenburger Orgelnacht.

„Gott ist Liebe“: Unter diesem Motto steht die 5. Tecklenburger Orgelnacht, zu der am Samstag, 10. September, ab 17.30 Uhr bis gegen 23.30 Uhr in Lienen, in der Ibbenbürener Matthäus-Kirche und in der Tecklenburger Stadtkirche eingeladen wird.

Der evangelische Kirchenkreis Tecklenburg bietet drei Konzerte, einen gemeinsamen Abendimbiss und einen Bus-Shuttle-Service an.

Matthias Reuland (Violine), Stefanie Bloch (Oboe) und Ulrike Lausberg (Orgel) spielen als Trio Musik von der Renaissance und Johann Sebastian Bach über Klezmer bis hin zu Film-Musik. Filip Peoski an der Orgel (in Lienen) und Tillmann Rohlfing mit seiner Trompete (in Tecklenburg), bereichern die Programme ebenso wie Dr. Ulrich Althöfer (kunsthistorische Erläuterungen). Geistliche Impulse von Superintendent André Ost, Pfarrerin Miriam Seidel, Pfarrer Andreas Finke und Hella Winkler runden die thematische Vielfalt ab.

Die Veranstaltung wird von der Stiftung Evangelische Kirche in Ibbenbüren, der Kreissparkasse Steinfurt, dem Kreis Steinfurt sowie der Evangelischen Kirche von Westfalen gefördert.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Anmeldungen für den Abendimbiss und den Bus nimmt die Superintendentur des Kirchenkreises unter

0 54 82/68 380 oder per E-Mail unter orgelnacht@kirchenkreis-tecklenburg.de entgegen. Der Kirchenkreis bittet um Anmeldungen bis zum 2. September. Kurzfristige Anmeldungen sind je nach Verfügbarkeit auch danach noch möglich.

Weitere Informationen gibt es unter www.kirchenkreis-tecklenburg.de.