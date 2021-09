In Ecuador wird die Luft dünn

Die Länder der Welt erkunden, einmal aus den geregelten Bahnen des Lebens ausbrechen – diesen Traum erfüllt sich Familie Howe. Sie ist auf Weltreise und berichtet in regelmäßigen Abständen von ihren Erlebnissen:

Zur Zeit reisen wir durch Ecuador. Das Land nahe am Äquator an der Westküste Südamerikas bildet unseren Auftakt in Lateinamerika, bevor es weiter nach Peru und nach Hawaii geht. Unsere Reise in Ecuador ist zweigeteilt. In den ersten Wochen erkunden wir das Festland, in der zweiten Etappe geht es für mehrere Wochen auf die Galapagos-Inseln.

Unsere Tour auf dem Festland hat es durchaus in sich. Von Quito geht es über die Hoch-Anden in Richtung Baeza, über Ambato und Baños nach Lago Agrio und weiter in den tiefsten Dschungel – den Ruf des Tukans immer im Ohr und vorbei an rosa Delfinen und meterlangen schwarzen Kaimanen, die am Ufer auf die nächste Mahlzeit warten. Das alles ohne WLAN und Handy-Empfang.

In Ecuador liegt die höchste Hauptstadt der Welt – Quito – auf 2850 Metern. Das merken wir bereits im Landeanflug. Um uns herum sehen wir die majestätischen, teils schneebedeckten Vulkane und Berge. Unter uns das Gewusel und Gehupe unzähliger Autos, Mofas und Fahrräder. Wir lassen uns mitreißen vom lateinamerikanischen Großstadtleben. Sofort schlägt uns der typisch lateinamerikanische Rhythmus aus allen Geschäften und allen größeren Plätzen entgegen. Dazu unzählige Menschen mit Masken, die kreuz und quer laufen.

Dass die Luft hier oben dünner ist, merken wir relativ schnell. Quito raubt uns buchstäblich den Atem, die Anstrengung uns schnell die Puste, und wir müssen uns zwingen, langsamer zu gehen, erleben die Stadt aber so auch viel bewusster.

Im Vorfeld hat man uns gewarnt: Quito sei gefährlich, die Kriminalitätsrate gerade gegenüber Ausländern hoch. Wir kamen mit einem Gefühl an, dass beinahe an jeder Ecke ein Bösewicht lauert, der sich doch liebend gerne unserer Kameras und anderer Wertgegenstände bemächtigen würde.

Dem ist nicht so. Natürlich sollte man einige Regeln beachten - nicht unbedingt im Dunkeln raus, Schmuck und andere Wertgegenstände nicht offen tragen und sicherlich auch einige Viertel meiden. Berücksichtigt man das, kann man sich in Quito recht unbeschwert bewegen und erlebt die volle Herzlichkeit der Ecuadorianer.

Quito hat einiges zu bieten. Die Basilica del Voto Nacional, eine wunderschöne, dazu noch die größte neugotische Basilika in Amerika, die imposant und 115 Meter in den Himmel ragend vor uns auftaucht.

Wer möchte, kann die Türme besteigen und genießt einen fantastischen Ausblick über die Stadt. Wir möchten. Und besteigen Treppenkonstruktionen, die nicht nur überaus steil, sondern zum Teil auch abenteuerlich abgesichert sind. Es lohnt sich trotzdem. Unter uns liegt die Hauptstadt, umrundet von einer Berglandschaft, wie sie schöner kaum sein kann.

Ein Bericht über unsere nächste Etappe folgt in dieser Zeitung. Wer möchte, kann uns auch auf unserem YouTube-Kanal ´captainsandson´ und auf unserem gleichnamigen Instagram-Kanal verfolgen.