In voller Montur nach Berlin

Tecklenburg

Das Vorhaben von Pascal Lapatke hört sich ziemlich verrückt an. Der 36-jährige Tecklenburger will an einem Staffellauf von Amsterdam nach Berlin teilnehmen – in voller Feuerwehrmontur. Der Herausforderung stellt er sich, weil es um einen guten Zweck geht.

Von Klaus Möllers