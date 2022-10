Informieren, beraten und schützen

Medienscouts am Graf-Adolf-Gymnasium

Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe werden am Graf-Adolf-Gymnasium (GAG) dafür geschult, die Sekundarstufe I medienbewusster zu machen. Nun nahmen vier Schülerinnen und Schüler, die sich als Medienscouts an der Schule engagieren möchten, ihre Urkunden über ihre erfolgreiche Teilnahme an der entsprechenden Ausbildung entgegen.

Im vergangenen Schuljahr wurden Lisa Kröger, Laura Bergau, Sofie Gattemeyer, und Raphael Lutz, damals noch in der Jahrgangsstufe 7, in fünf Workshops geschult, unter anderem in den Themen Internet-Sicherheit, Mobbing und sicherer Umgang mit sozialen Netzwerken.

Sicherer Umgang

Thorsten Kracht und Vanessa Lewe als Medienscout-Lehrkräfte des Tecklenburger Gymnasiums erarbeiten nun gemeinsam mit den vier GAG-Medienscouts ein Vermittlungskonzept, das potenzielle Gefahren im Netz für Jugendliche klarer erkennbar macht und Lösungswege aufzeigt. Unterstützt durch die Lehrkräfte erarbeiten die vier Jugendlichen nun ein Programm für das GAG, das Information, Beratung und wirksamen Selbstschutz bereithält. Dieses wird, neben der Schulung weiterer Schülerinnen und Schüler, auch individuelle Beratung sowie Vorträge und Workshops für Klassen beinhalten, heißt es in einem Bericht des GAG.

Insbesondere für die weitere Ausbildung zu Medienscouts gibt es am Graf-Adolf-Gymnasium AG ein großes Interesse innerhalb der Schülerschaft, so dass die Schule mit einer breiten, gesicherten Aufstellung für die Beratung im Umgang mit alten und neuen Medien rechnen kann.