Inspirierende Musical-Reise

Sogar der Wettergott ließ sich am Sonntagnachmittag beim Picknick-Konzert auf dem Gelände von Haus Hülshoff von Femke Soetengas wunderbarer Stimme betören. Ihrem „Don’ rain on my Parade“ aus dem Musical „Funny Girl“ konnte er wohl nicht widerstehen, da wurden selbst die dunklen Regenwolken vertrieben und tobten sich dann andernorts aus. Mit Femke Soetenga war eine in Tecklenburg bestens bekannte Musicalsängerin für die von Lucy Costelloe mit Akribie und Feinsinn zusammengestellte Reihe der Picknick-Konzerte gewonnen worden, und auch ihr Klavierbegleiter Tjaard Kirsch dürfte ja wohl jedem Besucher der Freilichtbühne als musikalischer Leiter bekannt sein.

Große Kunst

Wie exquisit diese beiden Musiker an diesem Nachmittag musizierten, war schon ganz große Kunst. Denn mit ihrer ausdrucksstarken und klangfarbenreichen Stimme konnte Femke Soetenga jedem Song einen eigenen Charakter verleihen. Mit feinsinniger Anschlagskultur wusste der Pianist Tjaard Kirsch sie dabei zu unterstützen. Er lieferte den facettenreichen Grund, da stimmte der Dialog bis ins kleinste Detail.

Aus ihrem großen Repertoire hatten die beiden sympathischen Künstler ein Programm zusammengestellt, das für die Besucher wie eine inspirierende Reise durch die Geschichte des Musicals wirkte. Große Broadway-Melodien wie „Someone to watch over me“ aus dem Musical „Oh, Kay“ von George Gershwin aus dem Jahr 1926 erklangen wie vom Staub der Zeit befreit. Da fühlte man sich bei so großer Gefühlstiefe an Interpretationen wie die von Ella Fitzgerald erinnert. Die schönsten Musicalmelodien waren versprochen worden und daher durfte natürlich „Don’t cry for me Argentina“ aus „Evita“ nicht fehlen. Mit ihrer großen und tragfähigen Stimme wusste Femke Soetenga den zu Herzen gehenden Inhalt jenseits des reinen Notentextes mit Esprit und Leidenschaft in ein inniges Gewand zu kleiden. Dabei konnte sie sich ganz auf die Qualitäten ihres musikalischen Weggefährten Tjaard Kirsch verlassen. Stilistisch unglaublich sicher glänzte er mit einer sehr differenzierten Melodiegestaltung, nahm selbst kleinste Schattierungen im Gesangspart in seine Ausgestaltung auf und spielte sich nie solistisch in den Vordergrund. Solch einen „Klavierbegleiter“ kann man sich als Sängerin wohl nur wünschen und so wurde dieser Nachmittag zu einem bewegenden Musikerlebnis für die vielen Besucher.

Bewegendes Musikerlebnis

Femke Soetenga, in sehr vielen Musicalproduktionen überaus erfolgreich, wusste diesen Erfahrungsschatz einzubringen. Ob nun feinsinnig humoristisch bei „I can cook too“ aus Leonard Bernsteins Musical „On the town“ oder bei „Neues Leben“ aus dem aktuellen Kindermusical „Noah“, immer schufen die beiden Künstler ein emotionales Band zu den begeisterten Musicalliebhabern. Als dann noch am Ende „Mamma Mia“ aus der Feder von Benny Andersson und Björn Ulvaeus erklang, war dies ein spritziges Finale. Mit lang anhaltendem Beifall wurden Femke Soetenga und Tjaard Kirsch belohnt und bedankten sich mit „Thank you for the music“ als Zugabe.