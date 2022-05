Auf den Spuren der Europäischen Union wandelten 23 Mitglieder der Interessengemeinschaft (IG) Leeden. Nach Straßburg führte eine Studienreise mit dem Deutschland- und Europapolitischen Bildungswerk NRW aus Tecklenburg (DEPB). So lernten die Teilnehmer Straßburg, das Elsass und das Badener Land kennen.

„Es war eine sehr interessante Reise“, berichtet der IG-Vorsitzende Gerhard Wellemeyer. Unter dem Thema „Die Europäische Union – mehr als nur ein Wirtschaftsraum“ habe der Seminarleiter Klaus Raape den Reiseteilnehmern die Geschichte, die Organisationsformen und die verschiedenen Institutionen der EU erklärt.

Bedeutung der Stadt Straßburg

Die erste Station Straßburg erkundete die Reisegruppe auf einem Stadtrundgang. Die Teilnehmer erfuhren etwas über „die Bedeutung der Stadt für den europäischen Integrationsprozess“ und haben Sehenswürdigkeiten wie das Münster und die Altstadt „La petite France“ besichtigt.

Ferner gehörte der Besuch des Europaparlaments mit Führung und Gespräch zur Arbeit des Parlaments zum Programm des ersten Tages. Am zweiten Tag folgte ein nach IG-Angaben „interessantes Gespräch im Europäischen Zentrum für Verbraucherschutz in Kehl“, dem eine einstündige Schifffahrt rund um die Innenstadt von Straßburg folgte, bevor es dann am späteren Nachmittag noch eine Führung durch die Winzergenossenschaft des Hex von Dasenstein mit anschließender Weinprobe gab.

Weinprobe und Exkursion in den Elsass

Eine Führung durch den Europarat eröffnete den dritten Reisetag. Dem folgte eine Exkursion ins Elsass. Die IG-Mitglieder erkundeten die alte Fachwerkstadt Obernai, die Gedenkstätte des ehemaligen KZ Struthof und den Odilienberg, „von wo es einen herrlichen Ausblick über Straßburg, die Rheinebene und bis zum Schwarzwald gab“, heißt es im Reisebericht.

Am Ende der Mehrtagestour waren sich nach Angaben der Organisatoren alle einig: Das war „eine sehr schöne Reise“ mit dem DEPB – die mit zwei neuen Mitgliedschaften endete: Die IG Leeden gewann ein neues Mitglied (aktuell damit 284) und wird selbst Mitglied im Deutschland- und Europapolitischen Bildungswerk NRW, denn die Zusammenarbeit mit dem DEPB soll fortgesetzt werden. Zusammen mit Klaus Raape wird bereits an der nächsten Reise gearbeitet: Unter Umständen geht es im Juni nächsten Jahres in die Region Leipzig.