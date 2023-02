Intime Atmosphäre prägt den Auftritt

In den historischen Räumen des ehemaligen Rittergutes Haus Hülshoff ist am Freitag die Reihe kultureller Veranstaltungen fortgesetzt worden. Eingeladen war das „Duo Amarilli“ aus Dresden. Die junge Sopranistin Hannah Geef und ihr Begleiter an der klassischen Gitarre, Justus Bien, hatten für ihren Auftritt den Titel „Awake, sweet love“ gewählt. Mit dem gleichnamigen Lied von John Dowland (1563 – 1626) eröffneten sie das Programm, das an die intime Atmosphäre eines Hauskonzertes früherer Zeiten erinnerte. Die Zuhörer kamen den Künstlern sehr nahe und konnten Gesang und Gitarrenspiel in allen Feinheiten erleben. Leonie Geef begrüßte die Gäste und stellte das „Duo Amarilli“ vor.

Die Auswahl der Lieder passte wunderbar zu der klaren Sopranstimme Hannah Geefs mit ihrem „silbernen“ Klang. Sie absolviert seit zwei Jahren ein Gesangsstudium an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber in Dresden. Ihr Repertoire umfasst vor allem Werke Johann Sebastian Bachs sowie weitere Literatur aus dem Barock und Frühbarock, welche mit dem hellen Timbre ihrer Stimme besonders gut harmonieren. Im Rahmen ihres Studiums beschäftigt sie sich zudem mit romantischen Liedern sowie gängigen klassischen Werken für lyrischen Sopran. Sie singt in verschiedenen Ensembles und Chören, um weitere Erfahrungen zu sammeln. Justus Bien, in Siegen geboren und aufgewachsen, studiert im vierten Jahr in Dresden Weltmusik mit dem Hauptfach Gitarre. Neben seiner eigenen Arbeit als Sologitarrist, zählt das Weitervermitteln von Musik zu seinen Leidenschaften.

In Tecklenburg folgten auf die Eröffnung noch zwei Lieder in altenglischer Sprache von John Dowland. Der Komponist war ein zutiefst melancholischer Charakter, was in vielen seiner Werke zum Ausdruck kam. Von wem die Worte zu dem bittersüßen Song „Come Again, sweet love doth now invite“ stammen, ist nicht bekannt. Schmerzvolle Pein, Gedanken an die Vergänglichkeit, Verzweiflung und Trauer ziehen sich durch Dowlands Biografie und Kompositionen. „Wir hören heute viel von Herzschmerz, aber auch fröhlichen Momenten“, so Hannah Geef. Sie stellte im Wechsel mit Justus Bien die Werke und ihre Schöpfer vor. Hausherr Dr. Götz Kröner freute sich über den Auftritt und wünschte den Musikern weiterhin viel Erfolg.

Ein Sprung in das Italien des 16. Jahrhunderts führte die Zuhörer zu Giovanni Battista Pergolesi und Claudio Monteverdis Klagegesang „Lamento d’Arianna“. Der Namen des Ensembles ist dem Lied „Amarilli mia bella“ von Guilio Caccini (1546 – 1618) entlehnt. Ihre Vorliebe für alte Musik und deren moderne Interpretation hatte sie zu diesem Projekt geführt.

Der Wechsel von Unsicherheit und Leichtigkeit prägt das Lied „Sans frayeur dans ce bois“ von Marc-Antoine Charpentier (1643-1704). Fanny Hensel, die ältere Schwester von Felix Mendelssohn-Bartholdy, war ebenfalls sehr talentiert und hat ein umfangreiches Werk hinterlassen. Von ihr erklangen die „Romance de Célestine“, schmerzerfüllte Verzweiflung in „Némorin“ und schöne Erinnerungen in „Mon cœur soupire“. Zum Abschied erklang das deutsche Volkslied „Die Gedanken sind frei“, ehe langer Beifall die Musiker verabschiedete.