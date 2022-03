Investitionen für die Kinder

Zwölf öffentliche Spielplätze gibt es in Tecklenburg. Wie ist es um die bestellt? Diese Frage war jetzt Thema im Ausschuss für Familie, Schule und Sport.

Der Spielplatz an der Grundschule in Tecklenburg kann nachmittags von allen Kindern genutzt werden. Aussagen, dass er dann für die Über-Mittag-Betreuung reserviert sei, widersprach die Stadtverwaltung während einer Ausschusssitzung.

Wie ist es um die Spielplätze in der Stadt bestellt? Reichen sie noch aus? Oder muss das Konzept überarbeitet werden? Nachdem die SPD-Fraktion einen entsprechenden Antrag gestellt hatte, befasste sich nun der Ausschuss für Familie, Schule und Sport mit der Thematik. Ein Problem: Angeblich stehen die Spielplätze auf den Grundschulhöfen mittags beziehungsweise nachmittags nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung, weil sie von der Über-Mittag-Betreuung genutzt werden. Dass dem nicht so ist, berichtete Vanessa Hemmer von der Stadtverwaltung. Sie erläuterte am Dienstagabend ausführlich die aktuelle Lage.

Die Spielplätze an den Grundschulen stünden allen Kindern zur Verfügung und seien während der Betreuungszeit nicht geschlossen. Das könne weiter so gehandhabt werden.

In Leeden sei dagegen eine „leichte Anpassung durchaus angebracht“. Man habe die Zahlen im vergangenen Jahr überprüft. Im Wohngebiet auf dem Lohesch habe es einen Generationenwechsel – also mehr Kinder – gegeben.

Im Bereich des Spielplatzes Pottbreede in Leeden sehe das anders aus. Dort gebe es lediglich sieben Kinder im Alter unter zwölf Jahren.

Insgesamt betreibe die Stadt Tecklenburg zurzeit zwölf öffentliche Spielplätze. Laut Spielplatzkonzept sollen die oft zentral in den Ortsteilen gelegenen Grundschulstandorte Schwerpunktspielplätze mit einem möglichst breitgefächerten Spielangebot für alle Altersklassen bilden. Zusätzlich gibt es je Ortsteil ein bis drei Spielplätze, um beispielsweise auch Kindern in den Ortsrandlagen den Zugang dazu zu ermöglichen.

Im Zuge dieses Konzepts wurde die Spielplatzanzahl seit 2015 von 21 Anlagen, welche sich teilweise in marodem Zustand befanden oder Ziel von Vandalismus waren, auf nunmehr zwölf Spielplätze verringert. Das ist der Sitzungsvorlage zu entnehmen. „Gemäß des Grundsatzes Qualität statt Quantität bedurften diese verbliebenen Spielplätze teilweise massiver Aufwertungs- und Reparaturarbeiten, so dass dem städtischen Haushalt, unter steter Beachtung von Wirtschaftlichkeit und kommunalen Finanzkraft, jährlich ein wachsender Etat für die Unterhaltung von Spielplätze und die Investition in neue Spielgeräte zugeführt wurde.“

Wie Vanessa Hemmer weiter erläuterte, befinden sich diese Um- und Neugestaltungsmaßnahmen nunmehr in der Abschlussphase, so dass voraussichtlich im nächsten Jahr alle Spielplätze vollständig renoviert und mit hochwertigen Geräten ausgestattet seien.

Außerdem gebe es noch Soccerfelder in Tecklenburg, Ledde und Leeden, fügte Bürgermeister Stefan Streit hinzu. Im Zuge des Ausbaus der Brochterbecker Grundschule sei auch dort eines eingeplant.

Die 2021 durchgeführte Kinderzahlenerhebung hat laut Verwaltung eine leichte Anpassung des bislang verfolgten Spielplatzkonzeptes vor allem in den Ortsteilen Ledde und Leeden notwendig gemacht. „Aufgrund von aktueller Wohnungsbauentwicklung und dem Zuzug vor allem auch junger Familien im Ortsteil Ledde ist eine Aufwertung der vorhandenen Spielfläche an der Sundernstraße notwendig und wirtschaftlich. Die Neugestaltungsmaßnahme über rund 50.000 Euro ist bereits vergeben und wird in diesem Frühjahr durch das beauftragte Garten- und Landschaftsbauunternehmen ausgeführt“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Geplant sind in diesem Jahr ein weiteres Klettergerüst sowie Sandbagger und ein Sandspieltisch auf dem Grundschulspielplatz in Tecklenburg.

In Ledde sollen Maßnahmen in enger Absprache mit der Interessengemeinschaft an der Sundernstraße umgesetzt werden. Geplant sind ein Themenspielplatz „Dschungelabenteuer“ mit Matschanlage, eine Erweiterung der Sandfläche sowie ein neues großes Klettergerüst. Außerdem muss das Soccerfeld erneuert werden.

In Leeden ist an der Grundschule die Aufwertung der Sandfläche vorgesehen. An der Danziger Straße soll ein Kleinkinderbereiches entstehen und es sollen neues Sitzmobiliar, ein Sprossenreck und ein Sandbagger angeschafft werden. Im nächsten Jahr kommen noch ein Klettergerüst und eventuell eine Seilbahn hinzu.

Im „Lohesch“ sind in Absprache mit der Anliegerschaft („Spielplatzpaten“) geplant und auch teilweise bereits umgesetzt: neuer Schaukelbock mit Kleinkindersitz, neues Sitzmobiliar, neues großes Spielgerüst inklusive Sandkasten oder Sandfläche und gegebenenfalls eine zusätzliche Spielmöglichkeit für Kleinkinder.

In Brochterbeck soll an der „Kolpingstraße“ eine neue Nestschaukel angeschafft werden. An der Grundschule ist die Aufwertung der Sandfläche vorgesehen.

Neben den Spielplätzen und den Soccerfeldern gibt es weitere Möglichkeiten für Jugendliche, sich draußen zu bewegen. Wieder in Mode gekommen sind laut Verwaltung sogenannte „Calisthenics“-Anlagen. Momentan befinden sich entsprechende Geräte entlang des Trimm-dich-Pfades in Brochterbeck.

Ein weiteres Projekt ist ein „Activity-Park” in Brochterbeck. Zusammen mit der RadQuartier GmbH und verschiedenen Akteuren vor Ort wird derzeit an einem Konzept zur Errichtung gearbeitet. Möglich sind unter anderem Pump–Track, Dirtbike, Boulder Block und Kletterwand sowie Slake Line.