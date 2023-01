Investitionen in die Zukunft

Von Anfang an unterstützt Eva Linsky das „Kinderdorf Irati“ in Brasilien. Von Anfang an, das bedeutet seit 30 Jahren. Nun war sie wieder einmal vor Ort und hat Erfreuliches zu berichten.

Seit fünf Jahren ist sie nicht mehr in Brasilien gewesen – höchste Zeit also für Eva Linsky, gemeinsam mit ihrem Mann Oswald dem Kinderdorf Irati einmal wieder einen Besuch abzustatten. Seit mittlerweile 30 Jahren gibt es diese wichtige Einrichtung, die sich um vier- bis 14-jährige Mädchen und Jungen kümmert, sie versorgt und ihnen auf dem Weg in eine lebenswerte Zukunft hilft. Von Anfang an hat Eva Linsky das Kinderdorf unterstützt.

Vier Wochen war das Brochterbecker Ehepaar vor Ort. Für Sightseeing in Brasilien hatten die beiden keine Zeit. „Das war auch nicht der Zweck des Besuchs“, erzählt Eva Linsky. Im Gegenteil, es gab ein volles Arbeitsprogramm, Kontakte wurden gepflegt. „Es gibt viele Unterstützer und auch zahlreiche Sachspenden aus Brasilien“, freut sie sich. Lebensmittel müssten nicht zugekauft werden, sondern würden teils sogar an bedürftige Familien weiter gespendet. Unter anderem macht die Polizei einmal im Jahr einen Sponsorenlauf, mit dem kein Geld eingenommen wird, sondern Lebensmittel. 1500 Kilogramm sind so zusammengekommen.

Viele Lebensmittelspenden

Versorgt werden im Kinderdorf bedürftige Mädchen und Jungen. 110 Kinder sind dort aktuell in der Tagesbetreuung. Sie bekommen dort etwas zu essen und es gibt eine Hausaufgabenbetreuung sowie Angebote wie in einem Familienzentrum, schildert Eva Linsky. Es gibt Sport, Computer- und Musikunterricht sowie das Fach Spiritualität. Neu im Programm ist Ballettunterricht. „Das stärkt das Selbstbewusstsein. „Wer am Rand der Gesellschaft lebt, ist nichts wert“ – dem soll entgegengesteuert werden.

Zehn Leute stemmen das Ganze, so Eva Linsky. Dazu gehören drei Schwestern der Ingolstädter Franziskanerinnen, Lehrerinnen, ein Gärtner und Küchenkräfte. Hinzu kommen ehrenamtliche Helfer wie ein Yoga-Lehrer. Spezialprogramme drehen sich um Recycling oder Gartenbau.

Während der Corona-Pandemie war das Kinderdorf geschlossen – allerdings wurden die Angestellten alle weiter bezahlt. „Gute Leute muss man behalten“, weiß Eva Linsky. Um deren Gehälter bezahlen zu können, sind nach wie vor Geldspenden wie die, die regelmäßig aus Brochterbeck kommen, sehr erwünscht.

Um Geld einzunehmen, gibt es verschiedene Aktionen in Irati, bei denen Eva und Oswald Linsky auch dabei waren. So wurde – passend zum 30-jährigen Bestehen – zu einem Wohltätigkeitsball eingeladen. Außerdem gibt es regelmäßig einen Teenachmittag. Wie für den Ball müssen die Gäste dafür einen Tisch „kaufen“. „Das läuft sehr gut“, berichtet Eva Linsky.

„ »Es passiert eine Menge.« “ Eva Linsky

Gut gelaufen sind auch die Feiern zum 30-jährigen Bestehen mit einem vollen Programm – unter anderem einem Kinderfest und einem Zirkusbesuch.

Im Kinderdorf ist nach dem Neuanfang wieder einiges geschehen. Es gibt mittlerweile eine Photovoltaikanlage samt Speicher, die für mehr Unabhängigkeit sorgt. Ein Brunnen ist gebohrt worden. „Es passiert eine Menge“, freut sich Eva Linsky.

Künftig wolle man im Kinderdorf auch bereits Kinder ab dem dritten Lebensjahr betreuen und zwei weitere Lehrerinnen einstellen, um die Kinder weiter begleiten zu können. „Das Kinderdorf ist so etwas wie ein Vorzeigeobjekt für die Region“, so Eva Linsky. Als Vorsitzende des Vereins „Kinderdorf Irati“ in Brochterbeck will sie es auf jeden Fall weiter unterstützen. Sie habe dazu von Anfang an Ja gesagt und werde auch dabei bleiben, versichert sie.

Wer das „Kinderdorf Irati“ unterstützen möchte, kann spenden auf das Konto „Kinderdorf“, IBAN DE89 4036 1906 0030 147901.