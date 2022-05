Ist Holthausen eine Option?

So sieht eine Konverterstation aus, die Gleichstrom in Wechselstrom, umwandelt. Die Anlage wird in einer riesigen Halle installiert Der Netzbetreiber Amprion sucht für deren Bau eine 10 bis 15 Hektar große Fläche.

Um die Energiewende in Deutschland Realität werden zu lassen, setzen die Verantwortlichen in Deutschland nicht zuletzt auf Offshore-Windparks. Ein deutliches Zeichen dafür wurde am Mittwoch gesetzt, als von der Bundesregierung mit den Nordsee-Anrainern Dänemark, Niederlande und Belgien eine Vereinbarung über den massiven Ausbau dieser Technik getroffen wurde. Um den so gewonnenen Strom zum Endverbraucher zu bringen, braucht es aber auch neue Leitungen und andere Anlagen. Dieses Thema hat nun die Lokalpolitik in Tecklenburg erreicht. In der jüngsten Sitzung des Stadtrates wurde über Projekte des Übertragungsnetzbetreibers Amprion gesprochen.