Jede Menge Arbeit für Stefan Wichmann

Die Freiwillige Feuerwehr Tecklenburg hat mit Stefan Wichmann erstmals einen hauptamtlichen Gerätewart. Warum das notwendig wurde und was alles zu seinen Tätigkeiten gehört, erläutern der 36-Jährige aus Hasbergen und Tecklenburgs Feuerwehrchef Thomas Sundermann.

„Schon länger wurde der Bedarf eines hauptamtlichen Gerätewartes festgestellt und schließlich durch den Brandschutzbedarfsplan auch bestätigt, dass diese Stelle wichtig sei. Bislang haben wir alles auf ehrenamtlicher Basis gemacht. Aber die Arbeit, und der Aufwand für Dokumentation und Nachweispflicht sind immer größer geworden und wir haben vier Gerätehäuser“, erklärt Sundermann. Das Fahrzeug-, Geräte- und Gebäudemanagement sei für ein nur ehrenamtlich tätiges Mitglied nach Feierabend kaum mehr zumutbar. „Wir haben mit Stefan Wichmann eine sehr gute Wahl getroffen“, sagt der Leiter der Feuerwehr mit Blick auf den jungen Kollegen aus Hasbergen, der jetzt in Vollzeit für die Tecklenburger Feuerwehr arbeitet und vorher als Leitstellendisponent beim Landkreis Osnabrück tätig war.

„ »Wir haben mit Stefan Wichmann eine sehr gute Wahl getroffen.« “ Thomas Sundermann

Wichmanns Hauptaufgaben umfassen die Kostenplanung, Überprüfung und Wartung der insgesamt 15 Feuerwehrfahrzeuge, der Einsatzkleidung, der Atemschutz- und weiteren Einsatzgeräte sowie der Werkstätten und Lager, außerdem das Gebäudemanagement für die vier Tecklenburger Feuerwehrhäuser. Mit anderen Worten: Der gelernte Kfz-Mechatroniker, der sich seit 20 Jahren mit dem Thema Feuerwehr befasst, übernimmt auch kleinere Reparaturen an den Fahrzeugen, Geräten und Feuerwehrhäusern selbst. Durch seine Qualifikationen als Zugführer (darf eine Einheit mit mehreren Fahrzeugen und Personen führen) und Notfallsanitäter (Rettungswagenbesatzung) werde er sicherlich eine Bereicherung für die Tecklenburger Feuerwehr sein, heißt es in einem Pressebericht der Wehr.

Wenn Stefan Wichmann morgens seinen Dienst antritt, führt sein erster Gang in der Regel ins Rathaus. Von dort aus startet er in die Ortsteile, um die Kontrollen der Fahrzeuge und Geräte durchzuführen. Momentan, so berichtet der Familienvater, erstelle er zudem Inspektionspläne und baue eine Datenbank für alle feuerwehrtechnischen Gerätschaften auf.

Bereicherung der Wehr

Zukünftig soll es auch so sein, dass Wichmann kleinere Einsätze wie Ölspuren begutachtet und dann erst weitere ehrenamtlichen Kameraden alarmieren lässt, kündigt Sundermann an. Dies soll den Vorteil haben, dass sich die Kameraden wegen Bagatelleinsätzen nicht von ihren Arbeitsplätzen entfernen müssen. Denn aktuell sei die Bereitschaft der Arbeitgeber nicht mehr unbedingt so gegeben, dass der freiwillige Feuerwehrmann ohne Probleme zum Einsatz freigestellt werde. Hier hofft Sundermann auch für die Zukunft auf eine bessere Unterstützung seitens der Arbeitgeber für diese wichtige und ehrenamtliche Arbeit.

Durch den aktuellen Brandschutzbedarfsplan wird sich bei der Feuerwehr Tecklenburg in naher Zukunft noch so einiges verändern. Es müssen neue Feuerwehrhäuser gebaut beziehungsweise bestehende umgebaut, eine Vielzahl von Fahrzeugen angeschafft, Ausrüstung auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden: jede Menge Arbeit also für den neuen Mitarbeiter der Stadt.

Ein neues Feuerwehrgerätehaus in Ledde rückt mittlerweile in greifbare Nähe. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, dass ein entsprechender Bebauungsplan für ein Areal am Ortsausgang Richtung Leeden aufgestellt werden soll. Außerdem wird für den Löschzug Leeden ein Logistik-Fahrzeug angeschafft. Die EU-weite Ausschreibung läuft derzeit.