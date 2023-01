2023 wird ein ganz besonderes Jahr für – und das bekam die Schülerschaft des Graf-Adolf-Gymnasiums am ersten Tag nach den Weihnachtsferien gleich zu spüren – oder besser zu hören. Mit Musik wurden sie am Montag in der Früh begrüßt, genauer gesagt mit Liedern, die gerne zu Geburtstagen gespielt oder gesungen werden. Doch die Songs tönen nicht nur einfach so aus dem Lautsprecher. Am Montag feierte das „radioGAG“ Premiere. Und das wird nicht nur Musik spielen, sondern in den nächsten Wochen und Monaten auch moderierte Beiträge senden.

Zwei Aspekte im Schulalltag sollen ab jetzt das Flair der zehn vergangenen Jahrzehnte auch akustisch für die Schulgemeinschaft in Erinnerung rufen. Ideen zweier Lehrerinnen fließen hier zusammen, die populäre Lieder und dazu passende Berichte mit dem Medium des neu gegründeten „radioGAG“ vermitteln wollen erläutert die Schule.

Hits aus zehn Jahrzehnten

Daniela Weißbach wird mit Schülerinnen und Schülern von nun an regelmäßig Musiktitel und Berichte senden, ausgestattet mit moderner durch den GAG-Förderverein finanzierter Technik und angebunden an die GAG-Sprechanlage. Gut trifft sich dies mit dem Projekt von Dr. Monika Höhl, die sich mit einem Geschichtskurs des Abiturjahrgangs in den letzten Monaten auf eine Reise in die Vergangenheit des Schullebens und seiner historischen Begleitumstände begeben hat, unter anderem auch um populäre Musiktitel, „Hits aus zehn Jahrzehnten“, zusammenzustellen. Diese sollen im Jubiläumsjahr im „radioGAG“ vorgestellt und mit Erläuterungen versehen werden.

Aktionen geplant

Eingerahmt in die von Daniela Weißbach ausgewählte musikalische Würdigung des Zentenariums durch Geburtstags-Welthits werden zwei Schlager aus dem Gründungsjahrzehnt vorgestellt.

Des Weiteren plant der Geschichtskurs zur Begehung des Gründungsjahrs einige Aktionen, berichtet das GAG. Das noch immer von Nachkriegsproblemen und akut von Hyperinflation geprägte Leben in Deutschland im Jahr 1923 soll durch eine Tauschbörse mit Naturalien und einen Verkauf trockener Kekse gegen Inflationsgeld inszeniert werden. Ein „Golden-Twenties-Mottotag“ und ein sich anschließender Kinonachmittag mit dem berühmten deutschen Stummfilm „Metropolis“ ist ein weiteres Angebot der Abiturientia als Angebot für Interessierte aus der Schulgemeinschaft und „drumherum“. Tickets werden erhältlich sein gegen 300 Millionen Euro, ersatzweise einen Müsliriegel zur Kraftspende für die beginnende Vorabiphase.