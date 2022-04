Jubiläum wird ausgiebig gefeiert

Am kommenden Wochenende wird der Reigen der Jubiläumsveranstaltungen zum 100-jährigen Bestehen des Schützenvereins Lienen-Niederdorf eröffnet. Am Samstag, 30. April, startet im Festzelt der Tanz in den Mai, und am Sonntag, 1. Mai, folgt das Schießen um die Jubiläumskönige. Für ausreichend Spannung ist also gesorgt.

Der Startschuss für das Fest fällt am Samstag im Festzelt am Schützenhof Greiwe zum Tanz in den Mai ab 21 Uhr zu Jubiläumspreisen. Mitglieder und ihre Partnerinnen haben bis 23 Uhr freien Eintritt. Ab 21.30 Uhr gibt es Jubiläums-Freibier, bis das Fass geleert ist. Für Stimmungsmucke werden die Mobile Discotheque Vision und Party Onkel.de sorgen, teilt der Schützenverein mit.

Sonntag Königsschießen

Am Sonntag ist um 14 Uhr Antreten der Vereinsmitglieder auf dem Festplatz. Oberst Thomas Wieschebrock hält die Festansprache. Danach werden Mitglieder für 25 und 50 Jahre Vereinstreue vom Vorsitzenden Franz-Josef Wieschebrock geehrt. Anschließend geht es mit den Bocketalern zum Ehrenmal zur Kranzniederlegung. Das Ehrenmal hat im 70. Jahr seines Bestehens eine Runderneuerung erfahren.

Wieder auf dem Schützenhof angekommen eröffnen die langjährigen amtierenden Könige auf dem Schießstand das Königsschießen. Bevor das weitere Ringen um die Königswürden beginnt, wird Aufstellung für ein Vereinsfoto aller Mitglieder eingenommen. Hier hofft der Vorstand, dass alle Mitglieder dabei sind. Danach geht das Schießen um die Königswürde weiter. Um den Jubiläumskönig wird es erfahrungsgemäß ein hartes Ringen geben. Auch können die ehemaligen Könige um den Königspokal schießen. Im Zelt werden neben Kaltgetränken auch Kaffee und Kuchen angeboten. Für die Jüngsten ist auf dem Festplatz etwas vorbereitet.

Gegen 18 Uhr ist die Proklamation vorgesehen. Anschließend erfolgt der Abmarsch, gemeinsam mit Abordnungen von Nachbar- und Brudervereinen, zum Ausholen der neuen Königspaare und des Kaiserpaares. Ab 20 Uhr findet im Festzelt der Schützenball statt mit der Spitzenband „The new Empire“.

Weiter geht es am Samstag, 7. Mai, mit den Jubiläumsfeierlichkeiten. Und zum Abschluss am Sonntag, 8. Mai, gibt es die Vereinsfeier mit dem Königsball.

Zu den Feierlichkeiten sind alle Mitglieder, aber auch Freunde und Bekannte des Vereins eingeladen.