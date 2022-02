Jutetaschen statt leckerer Waffeln

Wie an das Geld kommen, um einen stimmungsvollen Abschied von der Schule organisieren zu können? AM GAG hatte die Abiturientia eine neue Idee.

Jeder Abiturjahrgang sucht Möglichkeiten, monetäre Mittel (sprich: Kohle, Mäuse, Mammon, Piepen, Moos, Zaster) für meist kostenträchtige Abi-Festivitäten einzufahren. Was immer es auch sein wird in diesem Jahr am 18. Juni – vorzugsweise natürlich ein Abiball: Zum Gruppenfeeling gehört es einfach dazu, gemeinsam Geld für einen stilvollen und gut geplanten Abschied von der Schulzeit einzufahren. Und hierfür braucht es eine Idee, mit der sich trotz Vorinvestitionen noch ein Gewinn erzielen lässt; auch in pandemischen Zeiten.

Traditionell – bis zum Jahr 2019 – waren es am Graf-Adolf-Gymnasium wie fast überall (neben lukrativen Abi-Partys) bergeweise Waffeln, die in der Pausenhalle gebacken und verkauft wurden. In Zeiten der Pandemie ist dies leider keine Option, heißt es in einem Bericht der Schule.

Die Idee der Abiturientia 2022 des GAG zeigt, dass man der Schulgemeinschaft nicht nur einen schnell konsumierbaren hochkalorischen Genuss bereiten möchte (und schnelles Geld verdienen), sondern aus der Not eine Tugend machen will, etwas Langlebigeres hinterlassen möchte: Der Beutel mit GAG-Logo ist etwas, das die Erinnerung an die sympathische Abi-2022-Truppe, die jetzt auf ihre Prüfungsphase zugeht, für einige Zeit im praktischen Sinne wachhalten wird.

Beutel mit Schul-Logo

Die Idee hatte das „Q2-Kreativteam für Moneymaking“, „weil mit solchen Jutebeuteln momentan schon viele Schülerinnen und Schüler sowieso herumlaufen. Also dachten wir, es ist eine schöne Idee, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler, Beutel mit unserem Schullogo zu verkaufen. In der Produktion kosten sie 2,50 Euro. Wir verkaufen sie jetzt für vier Euro pro Stück. Somit fließen pro Beutel 1,50 Euro in unsere Abikasse und tragen einen Teil zur Finanzierung unseres Abiballs bei“, schildert Pia Ziegeler.

Die Aktion ist vom Standpunkt eines flexiblen Reagierens auf neue Lebensumstände clever und mutig, da sie mehr Vorinvestitionen voraussetzt als literweise von zu Hause mitgebrachter Waffelteig.

Aber sie ist auch nachhaltiger und wird die Käufer dazu bewegen, dieses Erinnerungsstück längerfristig zu nutzen, schreibt das GAG.

Die erste Verkaufsphase hat am Mittwoch begonnen und dauert bis einschließlich Freitag, 18. Februar. Das Verkaufsteam der Q2 wartet jeweils in der ersten und zweiten großen Pause auf viele Käufer.

Da heißt es ja wirklich im Sinne der GAG-Abiturientia: „Zugreifen, bis der Vorrat aufgebraucht ist!“