Karten stehen für den Frieden

Der Krieg in der Ukraine bewegt die Schüler des GAG. Sie haben eine Friedenskarten-Aktion gestartet.

An den Fenstern des Foyers sind die Karten mit den Friedensbotschaften angebracht worden.

Ein Zeichen setzen, aufmerksam machen und Gedanken in Worte fassen – in zahlreichen Gesprächen mit den Schülerinnen und Schülern des Graf-Adolf-Gymnasiums (GAG) wird deutlich, dass die weltpolitische Lage die Schulgemeinschaft stark bewegt.

Wie das GAG mitteilt, nahmen das nun zahlreiche Klassen und Kurse zum Anlass, sich an der Friedenskarten-Aktion der Schule zu beteiligen. Sie bot den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit, im geschützten Rahmen von Schule mit ihren Lehrkräften über Gedanken, Sorgen und auch Ängste vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine zu sprechen. Der Wunsch nach Frieden war dabei in jedem Kurs- und Klassenraum präsent.

Zum Verdeutlichen dieses Wunsches nutzten die Schülerinnen und Schüler die ausgegebenen Blanko-Karten und nahmen sich gemeinschaftlich die Zeit, sie mit Friedenssymbolen und Wünschen für die betroffenen Menschen zu versehen.

Inzwischen sind die Friedenskarten im Foyer sichtbar und zeigen auf beeindruckende Art und Weise, dass das GAG gemeinsam aufsteht für Gerechtigkeit.