Kernsanierung an der Apfelallee

Wenn für Mitgliederversammlungen Überschriften üblich wären, hätte zur letzten Mitgliederversammlung der Arche Tecklenburg der Text gepasst: „Nichts ist beständiger als der Wandel!“

Im ersten Teil der Sitzung standen die unter dem Kürzel „Arche 23“ subsumierten Veränderungen in der Archegemeinschaft Tecklenburg im Vordergrund. Die Gemeinschaftsleiterin Gertrud Nicola erläuterte die mit der Umstrukturierung in der Arche verbundene Auflösung der Wohngruppe am Bodelschwinghweg und die Verteilung der Bewohner auf die Häuser an der Apfelallee und im Hofbauerskamp.

Nachdem bereits in der letzten Mitgliederversammlung im Mai der Architekt Ulrich Borowski ausführlich über die Neu- und Umbaupläne berichtet hatte, die die Erweiterung des Arche-Angebotes durch das ambulant-betreute Wohnen mit elf Apartments in einem Neubau vorsieht, standen jetzt die umfangreichen Umbaupläne in der Apfelallee im Mittelpunkt, teilt die Arche mit. Anhand der vom Architektenbüro erstellten Pläne erläuterte der Vorsitzende Alexander Fenker die geplante umfassende Kernsanierung im Haus Apfelallee 23. Die Ausführungen des Vorsitzenden stießen vor allem bei den ehemaligen Assistentinnen und Assistenten der Arche auf großes Interesse mit vielen Nachfragen und auch Veränderungsanregungen.

Nach der Sanierung werden an der Apfelallee zehn Bewohnerinnen und Bewohner in separaten Zimmern mit Bad untergebracht. Für die übrigen acht ist Platz im Haus „Hofbauerskamp“.

Anbindung des Neubaus

In seinem anschaulichen Bericht ging Fenker auch auf die räumliche Anbindung des geplanten Neubaus an den bestehenden Gebäudekomplex ein und vermittelte den Mitgliedern anhand einer Computeranimation einen anschaulichen Blick auf das Gesamtensemble, das nunmehr in zwei Bauabschnitten fertiggestellt werden soll.

Im Frühjahr 2023 wird mit der Kernsanierung des Bestandsgebäudes begonnen. Dabei soll der Energieverbrauch auf den Neubaustandard EE70 reduziert werden. Für beide Gebäude ist eine Erdwärmeheizung vorgesehen und für die Stromerzeugung eine PV-Anlage auf dem Dach des Altbaus geplant.

Für die Zeit des Umbaus würden alle Bewohner das Haus räumen. Bei der Suche nach Ausweichquartieren für die jetzigen Bewohner sei man auf einem guten Weg und zuversichtlich, dass es eine angemessene Unterbringung geben werde, so Paul Niederdalhoff von der Gemeinschaftsleitung. Die Vorfreude auf das „große Neue“ setze besondere Energien frei. Fenker ging davon aus, dass am Ende des Jahres 2023 die Bewohner in den „neuen Altbau“ zurückkehren werden, und bezog sich dabei auf den Zeitplan des Architektenbüros.

Im letzten Teil der Versammlung standen Personalveränderungen im Vorstand im Mittelpunkt. Einstimmig wurde Harald Schlieck aus Osnabrück als neues Mitglied in die Archegemeinschaft aufgenommen. Schlieck brachte in seiner persönlichen Vorstellung seine Vorfreude auf die zukünftige Mitarbeit im Vorstand der Arche zum Ausdruck.

Ina Eggemann verabschiedet

Den Schlusspunkt des Abends bildete die Verabschiedung der langjährigen Vorsitzenden Dr. Ina Eggemann aus dem Vorstand. In seiner Laudatio würdigte der langjährige Vorstandsgefährte Dr. Alois Thomes ihre besonderen Verdienste. Thomes ließ die zwölfjährige Vorstandstätigkeit und die sieben Jahre als Vorsitzende der Arche Tecklenburg Revue passieren. Er bezog sich dabei auf entscheidende „Wegmarken“ ihres ehrenamtlichen Engagements. Durch ihre „kommunikative Kompetenz“ und ihr ausgeprägtes Gespür für die Belange der Bewohner und Assistenten sei sie ein Glücksfall für die Arche gewesen, so Thomes in seiner Würdigung. Er wünschte Ina Eggemann, die bereits im letzten Jahr zur Vorsitzenden der Arche Deutschland/Österreich gewählt wurde, weiterhin viel Erfolg in ihrem neuen Aufgabenbereich und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass ihre innige Verbundenheit mit der Arche Tecklenburg bestehen bleiben möge.