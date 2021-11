Kinder begeistern als Artisten

Sie schlugen Salti, turnten am Trapez und lernten Dinge, die viele wohl vorher nur aus dem Fernsehen kannten. Doch letztendlich erlebten die Mädchen und Jungen der Teutoburger Wald-Schule in den Tagen ihres Zirkusprojekts noch viel mehr als die Summe der einzelnen Aktionen: ein großes Gefühl der Gemeinschaft. Am Freitag fanden die Vorführungen im Zirkuszelt am Dorfteich statt.

Die ganze vergangene Woche atmeten die 73 Grundschüler Zirkusluft. Statt Lesen und Rechnen standen Proben für die verschiedenen Vorführungen auf dem Stundenplan. Die Vorbereitungen für die Zirkuswoche indes liefen um etliches länger. Organisiert wurde das Projekt vom Freundeskreis der Schule, und dieser hatte viel zu tun: Die Entscheidung für eine Zirkusschule musste getroffen werden, die zeitliche Koordination musste passen und nicht zuletzt war da die Finanzierung, die gestemmt werden musste.

Mit „Dobbelino“, einer Zirkusschule aus Braunschweig, war eine passende Einrichtung gefunden. Um die finanziellen Voraussetzungen zu schaffen, gab es zahlreiche Förderer. „Es gab unheimlich viele Sponsoren und auch Spenden“, berichtete Inga Käsekamp, Vorsitzende des Freundeskreis – verbunden mit einem ausdrücklichen Dank an alle.

Zudem gab es einen Zuschuss aus dem Fördertopf des Landes NRW für Vereinsarbeit. Und nicht zuletzt waren da die ganzen fleißigen Hände, die Projekte solcher Größe erst möglich machen können. „Wir mussten nicht groß bitten“, freute sich Inga Käsekamp. „Es gab überall Helfer“, fügte Melanie Grotpeter hinzu. Auch viele, die ganz stillschweigend anpackten.

Gleichwohl habe es im Vorfeld viele Herausforderungen gegeben. Denn auch wenn das Projekt alle vier Jahre stattfindet und so viele Abläufe bekannt waren, gab es Corona-bedingte Probleme noch nie zu bewältigen, erklärte Marie-Theres Him-stedt. Jetzt aber können die Organisatoren stolz auf sich sein. Und das noch einmal mehr, nachdem sie das Leuchten der Kinderaugen gesehen und ihren Enthusiasmus gespürt haben.

Schon das gemeinsam gelernte Lied „Vorhang auf, Manege frei“ – mit Thorsten Käsekamp und Tim Lange einstudiert – wusste zu begeistern. Und die geschickten Sprünge auf dem Trampolin, die mutigen Figuren am Trapez und die Tiervorführungen der Jüngsten ließen echte Zirkusatmosphäre aufkommen.

„Das Zirkusprogramm der vergangenen Jahre mussten wir leider – ebenfalls aufgrund von Corona – abspecken“, berichtete Inga Käsekamp. „Die Kinder nehmen es aber nicht wahr“, meinte sie, dass die Mädchen und Jungen die fehlenden Teile des üblichen Programms nicht vermissten. „Für die Kinder war es ein komplettes Highlight“, sagte sie.

So oder so werden die Eindrücke aus dieser Woche bleiben. Das wissen die Organisatoren aus den Vorjahren. „Sie bekommen ein neues Körpergefühl, verlieren vielleicht sogar Höhenangst und erleben ein ganz neues Selbstvertrauen“, erklärte Melanie Grotpeter. Und auch Lampenfieber dürften manche vermutlich zum ersten Mal richtig gespürt haben.

Die Woche soll noch nachhaltig Wirkung haben, dafür wollen die Aktiven ein Zirkusspieleset anschaffen. Ein dickes Lob kam von Jana Serges, Lehrerin der Stiftsschule Teutoburger Land. „Der Freundeskreis hat das sehr gut organisiert“, lobte sie die engagierten Eltern. „Das war für alle eine ganz tolle Projektwoche.“