Kinder helfen fleißig mit

So trocken das Wetter in den vergangenen Wochen auch war, die neu gepflanzte Rotbuche auf dem ebenfalls noch recht neuen Spielplatz der Kita „Pusteblume“ wird ganz sicher nicht vertrocknen. Dafür sorgen schon die Kita-Kinder, die beim Einpflanzen des Baumes eifrig mitgeholfen haben und nun jeden Morgen als erstes „ihren“ Baum gießen.

Der Landtagsabgeordnete im Tecklenburger Land, Frank Sundermann (SPD), hatte bei seinem Besuch eine Rotbuche mitgebracht und – als gelernter Gärtner – selber gepflanzt. „Die Rotbuche ist zum Baum des Jahres gewählt worden, weil die vergangenen Jahre mit extremen Temperaturen und Trockenheit auch an ihr nicht spurlos vorüber gegangen sind. Es gibt aber erste Untersuchungen, die zeigen, dass die Buche durchaus mit Klimaveränderungen umgehen kann“, so Sundermann.

Der evangelische Kindergarten „Pusteblume“ in Leeden ist erst im vergangenen Jahr neu gebaut worden. „Unser Spielbereich hat also noch sehr viel Platz und Möglichkeiten für neue Gewächse. Besonders einen Baum, der in Zukunft im Spielbereich Schatten spenden kann, können wir sehr gut gebrauchen“, sagt Leiterin Schniedenharn.

Sundermann: „Ich habe in den letzten Jahren schon häufig Bäume gepflanzt. Es ist nicht nur ein symbolischer Beitrag zum Klimaschutz, sondern auch eine tolle Gelegenheit, den Kindern zu erklären, wie man einen Baum richtig pflanzt, was ein Baum zum Wachsen braucht und warum Bäume so wichtig sind.“