Kinder kennen sich jetzt aus

Was in einem Brandfall zu tun ist, das wissen jetzt die Kinder des Kneipp-Kindergartens.

Im evangelischen Kneipp-Kindergarten wurde es sehr unruhig, als ein Feuerwehrauto vorfuhr: ein Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr.

Zwei Feuerwehrleute kamen in die Einrichtung und hatten eine Geschichte für die zukünftigen Schulkinder dabei. Diese erklärte, was in einem Brandfall zu tun ist und wie die Feuerwehr dann agiert. Zudem besprachen sie mit den Kindern, was ein Feuer braucht, um auszubrechen (brennbares Material, Sauerstoff und Hitze), was bei Feuer (zum Beispiel bei Kerzen) zu beachten ist, wo der Rauch eines Feuers hinzieht und bei welchen Notfällen die Feuerwehr noch alarmiert wird.

Notfallnummer

Die Kinder konnten eine Wärmebildkamera betrachten und ihre Funktion selbstständig herausfinden. Eine ganz wichtige Frage war: welche Nummer im Notfall angerufen werden muss. Sofort wussten einige Kinder Bescheid und riefen: „1, 1, 2!“. Zum Schluss konnten alle zukünftigen Schulkinder die Nummer im Chor rufen.

Ein Highlight war, als einer der Feuerwehrleute seine komplette Ausrüstung mit Sauerstoffmaske angelegt hatte. Gemeinsam mit ihm übten die Kinder dann das richtige Verhalten im Brandfall und krabbelten gemeinsam durch die Turnhalle.

Im Anschluss ging es nach draußen zum Löschfahrzeug. Hier hatte die Feuerwehr ein Spiel vorbereitet. Die Kinder hatten sehr viel Spaß beim Zuhören, lernen und ausprobieren.