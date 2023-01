Kinder sammeln über 3000 Euro für Partner in Namibia

In neun Gruppen hatten sich die Sternsinger in Ledde auf den Weg gemacht.

Neun Gruppen hatten sich in Ledde auf den Weg gemacht, um als Sternsinger den Menschen im Dorf den Segen an die Haustür zu bringen. Nach zwei Jahren konnte die Aktion endlich wieder in Präsenz stattfinden. Während die Coronapandemie auch das Sternsingen zu einer abgewandelten Durchführung zwang, ließen die aktuellen Bedingungen es nun zu, wie gewohnt, persönlich von Haus zu Haus zu gehen und dabei Spenden für Kinder in Not zu sammeln.

Die Aktion startete mit einer Aussendung im Gemeindehaus und endete mit einem an die Sternsinger angelehnten Abschlussgottesdienst in der Ledder Dorfkirche sowie dem traditionellen gemeinsamen Spaghetti-Essen im Gemeindehaus.

Geld für Namibia

Nicht nur in Ledde konnte die Aktion durchgeführt werden, auch in Leeden gingen Gruppen durch den Ort. Zusammen waren so über 100 Menschen an der Umsetzung beteiligt, die als Sternsinger, Begleitperson, Helfer oder Helferin und in der Organisation tätig waren. Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen” wurden bis Sonntag in Ledde stolze 3 030,83 Euro gesammelt. Das Geld geht an den Partnerkirchenkreis Otjiwarongo in Namibia. Unterstützt werden die ortsnahen Aktionen wie das Gartenprojekt und der Girls Club.

Hätten sich nicht so viele neue und zugleich auch erfahrene Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefunden, wäre eine Durchführung nicht möglich gewesen, heißt es in einem Pressebericht der Organisatorinnen. Sie hoffen nun, auch für das kommende Jahr wieder viele Menschen, sei es groß oder klein, für die Sternsingeraktion begeistern und gewinnen zu können.