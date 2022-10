Kisten voller leckerer Früchte

Orangen, Zitronen, Grapefruits, Mandeln – Rosarno, die Kleinstadt in Kalabrien in der Nähe der Stiefelspitze Italiens, ist ein Paradies auf Erden. Doch nicht für die Bauern und Erntehelfer, die diese und andere Früchte anbauen.

Eine Gruppe von Aktivisten, Landwirten und Tagelöhnern gründete den Verein „SOS Rosarno“, der den Migranten reguläre Arbeitsverträge gibt mit Tariflöhnen und Sozialbeiträgen. Die Eine-Welt-Gruppe aus Brochterbeck bietet in der Adventszeit diese fair gehandelten und ökologisch angebauten Orangen auf Vorbestellung zum Kauf an. Sie werden verkauft in Kisten zu zehn Kilogramm und kosten 35 bis 38 Euro. Ab sofort können sie bestellt werden unter

0 54 55/17 37 oder 0 54 55/17 88. Ende der Bestellfrist ist der 8. November.

Ökologisch angebaut

Zum Hintergrund: Von November bis April helfen circa 2500 Wanderarbeiter, meist afrikanische Geflüchtete, bei der Orangenernte. Sie arbeiten als Tagelöhner auf den umliegenden Plantagen für rund 25 Euro am Tag. Kein Lohn, von dem man anständig leben, geschweige denn eine Miete bezahlen könnte. Die Erntehelfer hausen bei Kälte in Zelten und unter erbärmlichen Bedingungen. Die Abnehmer der Früchte sind multinationale Konzerne und Handelsketten. Sie diktieren den Bauern die Preise, die nicht einmal die Produktionskosten decken. So bezahlen große Handelsketten nur zwölf Cent pro Kilogramm Orangen. Die Produktionskosten liegen bei mindestens 20 Cent. Deshalb hätten die Bauern nur zwei Möglichkeiten: entweder die Früchte auf den Plantagen verfaulen zu lassen oder die Tagelöhner auszubeuten.