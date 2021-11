Kisten werden immer voller

Inzwischen ist es schon zu einer kleinen Tradition geworden, dass Schülerinnen und Schüler zu besonderen Anlässen Marc Heider, den Kapitän des VfL Osnabrück, am Graf-Adolf-Gymnasium (GAG) begrüßen können. Anlass dazu bot die aktuell laufende Aktionswoche, in der die GAG-Schulgemeinschaft nun im dritten Jahr Spenden unterschiedlicher Art sammelt. Mit jedem Tag werden dazu die Spendenkisten voller – mit Lebensmitteln, Kleidung und Hygieneartikeln. In vielen Klassen wurden schon zusätzliche Sammelkartons aufgestellt, heißt es in einem Bericht des GAG.

Jede Spende unterstreicht das Anliegen aller, bedürftige Menschen und Kinder aus der Region zu unterstützen, weshalb sie zum einen an die Ibbenbürener Tafel und deren angegliederte Suppenküche weitergeleitet werden. Dort werden Tafelkunden mit Nahrungsmitteln und warmen Mahlzeiten „to go“ versorgt, um so deren existenzielle Versorgung zu gewährleisten.

Tafel und Kinderheim werden unterstützt

Zum anderen werden die Spenden dem rumänischen Kinderheim Stern der Hoffnung in Alba Iulia zu Gute kommen, das von Sybille Hüttemann Boca geleitet wird. Die deutsche Krankenschwester hat es sich seit dem Jahr 1990 zur Aufgabe gemacht, vor Ort zu helfen, und im Jahr 1992 das dortige Kinderheim gegründet. Auch die Zeiten der Pandemie haben ihren unermüdlichen Einsatz nicht stoppen können, so dass sie und ihr Team seit Juni 2021 noch weitere Wohngruppen betreuen, die psychisch erkrankten Kindern und Erwachsenen ein sicheres Zuhause bieten.

Der VfL-Profi Marc Heider hatte für die Aktion auch in diesem Jahr wieder eigene Spenden im Gepäck. „Es ist toll zu sehen, wie sich diese Spendenwoche am Graf-Adolf-Gymnasium etabliert hat und mit welchem Engagement der Schülerinnen und Schüler diese mitgetragen wird. Meine Frau, meine Kinder und ich freuen uns daher sehr über die Einladung, die Aktion erneut zu unterstützen.“ Eine Geste, über die sich die Schülerinnen und Schüler sehr freuten und die gemeinsame Zeit auf dem Schulhof sichtlich genossen – Gelegenheit, Selfies zu machen und eine der zahlreichen Autogrammkarten zu ergattern.

Selfies und Autogramme

„Es ist großartig, zu erleben, wie viel soziales Engagement von Groß und Klein im Rahmen der Spendenaktionen unserer Unesco-Schule gezeigt wird. Dass dieser Einsatz regelmäßig so prominente Unterstützung erfährt, ist für alle Beteiligten ganz besonders motivierend“, zeigte sich auch Schulleiterin Evelyn Futterknecht begeistert von der großen Resonanz seitens der Schülerinnen und Schüler, der Elternschaft und des Kollegiums.

Am Freitag begannen die SV-Schülerinnen und -Schüler in Begleitung der Lehrerin Nadine von der Haar mit der Sortierung der Spenden und freuen sich schon jetzt, die Pakete zeitnah an die entsprechenden Organisationen weiterleiten zu können, heißt es abschließend in dem GAG-Bericht.