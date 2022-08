Klassiker aus Film und Musical

Zum krönenden Abschluss der Picknick-Konzertreihe begeht die Sängerin Stephanie Tschöppe am Sonntag, 21. August, ihr 30. Bühnenjubiläum im Park vom Haus Hülshoff. Darauf weisen die Veranstalter in einem Pressebericht hin. Begleitet von Pianist Tjaard Kirsch, präsentiert sie eine fantastische Auswahl legendärer Film- und Musicalsongs von einigen der ganz großen „Leading Ladies“ wie Shirley Bassey, Barbara Streisand, Bette Midler oder Judy Garland.

Die gebürtige Rheinländerin Tschöppe ist studierte Opernsängerin, Schauspielerin und Musical-Darstellerin und arbeitet auch als Vocal-Coach für internationale Musicalstars aus Holland, Deutschland, England, Australien, Italien, Israel sowie den USA. Bereits als Studentin an der Musikhochschule Köln sang sie Hauptrollen in verschiedenen Opern und Operetten wie Figaros Hochzeit, Zauberflöte oder Die Fledermaus. Während des Studiums entdeckte Tschöppe ihre Leidenschaft für Musicals, woraufhin sie eine bemerkenswerte Karriere in diesem Genre hingelegt hat – mit zahlreichen Hauptrollen unter anderem in Tanz der Vampire, Mamma Mia, Phantom der Oper sowie Les Misérables.

Tjaard Kirsch wiederum ist als Dirigent, Arrangeur und Coach viel herumgekommen. Seit mehr als 15 Jahren ist er als musikalischer Leiter bei den Freilichtspielen Tecklenburg nicht wegzudenken. Darüber hinaus war er jahrelang Dirigent bei Cats in Hamburg sowie beim Landestheater Schleswig-Holstein, leitete die Kinderabteilung beim König der Löwen und ist überdies seit 2004 beim Alleetheater für Kinder in der Hansestadt tätig. Angesichts dieser geballten Ladung an Talent, Können und Erfahrung dürfen sich die Zuschauer auf einen herrlichen Nachmittag voll virtuos dargebotener Klassikern aus der Film- und Musicalwelt freuen.

Das Picknick-Konzert im Park von Haus Hülshoff findet von 15 bis 17 Uhr statt. Einlass ist ab 14 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro. Tickets können per E-Mail erworben werden (info@tecklenburgevents.com) oder in den Geschäften Mediterrana, Am Alten Posthof 13, in Ibbenbüren und in der Lengericher Buchhandlung, Münsterstraße 6 in Lengerich.