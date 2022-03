Kleine Pfade abseits der großen Wege

Es gibt so viele schöne Pfade und Wege im Tecklenburger und Osnabrücker Land, dass selbst Klaus Frye sie nicht alle kennt. Und das will schon etwas heißen – schließlich ist er Wanderwart des Geschichts- und Heimatvereins Tecklenburg. Er findet neben den beliebten auch immer wieder neue Strecken, auf denen er dann mit den Wanderern des Vereins einmal im Monat unterwegs ist.

Was erwartet man von einem Geschichts- und Heimatverein (GHV)? Dass er sich mit der Geschichte der Heimat befasst, aber auch die Heimat an sich gut kennt. Und das lässt sich wohl kaum besser bewerkstelligen als auf Wanderungen. Es gibt so viele schöne Pfade und Wege im Tecklenburger und im Osnabrücker Land, dass selbst Klaus Frye sie nicht alle kennt. Und das will schon etwas heißen – schließlich ist er Wanderwart des GHV. Er findet neben den beliebten auch immer wieder neue Strecken, auf denen er dann mit den Wanderern des Vereins einmal im Monat unterwegs ist.

Die Schönheiten der Region, die weiß der Ur-Tecklenburger sehr zu schätzen. Wobei Ur-Tecklenburger durchaus wörtlich zu nehmen ist. Frye wurde 1949 in Tecklenburg geboren. „Damals gab es hier noch ein Krankenhaus“, erzählt er. Sein Elternhaus stand und steht an der Ibbenbürener Straße, wo Frye seit 2017 lebt – nach rund 40 Jahren hat er Hamburg den Rücken gekehrt. Dort war er in der Möbelbranche tätig. Verbindungen zum GHV hat es immer gegeben. „Meine Mutter war dort schwer aktiv und hat die Handarbeitsgruppe geleitet. „Und sie habe ihm gesagt, er soll „reingehen in den Verein, da lernst du Leute mit gleichen Interessen kennen“.

Gesagt, getan. Zunächst nur zahlendes Mitglied, wurde Frye nach seiner Heimkehr aktiv. Wandergruppe, Radwandergruppe, Klönkreis – überall hat er teilgenommen – und wurde schließlich gefragt, ob er Wanderwart werden wolle. Und das ist er nun. „Ich habe meine Heimat im Verein gefunden“, sagt er und schmunzelt.

Als Wanderwart ist er viel unterwegs. „Ich wandere die Strecken vor und kenne sie oft selbst nicht.“ Er höre von den Wegen und informiere sich, unter anderem im Internet. So war er zuvor nie an den Slopsteenen oder im Brumleytal gewesen, und auch an den Freeden in Bad Iburg hatte er keine Erinnerungen. Mittlerweile wandert er dort am liebsten. „Dort kann man auch mehrfach laufen, weil es so schön ist.“ Oder an den Dörenther Klippen. „Aber nicht über den Kammweg, ich biege hinter dem Drei-Kaiser-Stuhl links ab zum Südhang“, verrät Frye. Er orientiert sich durchaus an den Teutoschleifen, nutzt dann aber die Wege, die abbiegen, die nicht so breit, sondern eher kleine Pfade sind. „Ich suche Strecken durch den Wald mit wenig Asphalt.“ Deshalb laufe er auch wenig am Kanal. Und auch die Rieselfelder gefallen dem Wanderwart nicht. Die geraden Strecken dort, die seien stupide.

Bis zu rund sieben Kilometer lang sind die Touren, die er auswählt. Und er achte darauf, wie anspruchsvoll sie seien – immer mit Blick auf seine Wandergruppe. Ein weiterer wesentlicher Aspekt: „Es ist wichtig, dass man irgendwo einkehren kann, um schön gemütlich etwas zu schnabulieren.“ Wenn man nach einer schönen Wandertour auseinanderlaufe, das sei doch zu schade, weiß er die Geselligkeit zu schätzen.

Die Gruppenstärke ist immer unterschiedlich. Mal sind es nur sechs oder acht Leute, die teilnehmen, aber auch mal 28. Oft seien neben den Vereinsmitgliedern auch Gäste dabei – aus Ibbenbüren, Lengerich, Bad Rothenfelde oder sogar von weiter weg, freut sich Frye. Denn dann lohnt sich der Aufwand, den er vorher betreibt. Denn jede Wanderung wird akribisch vorbereitet. Zahlreiche Karten und Broschüren hat der Tecklenburger zu Hause. „Ich habe eine Mappe für jede Strecke“, erzählt er und fischt die mit der Tour im Mettinger Köllbachtal heraus. Darin steckt auch ein Fragebogen. Manchmal lädt er seine Wanderer nämlich unterwegs auch zu einem Quiz ein. „Das finden die Teilnehmer gut.“

Klaus Frye möchten den Blick auch abseits der Wege schärfen, auf Besonderheiten lenken.

Am 16. April ist wieder die Lerchenspornblüte im Freeden in Bad Iburg sein Ziel. Kein Wunder. Dort liegt nun einmal seine Lieblingsstrecke.

Die Wandergruppe trifft sich an jedem dritten Samstag im Monat um 13.30 Uhr auf dem Chalonnes-Platz. Interessierte Gäste sind ausdrücklich willkommen.