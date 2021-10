Klettern, springen und Achterbahn fahren

Im Jugendzentrum kam in der ersten Woche der Herbstferien keine Langeweile auf. Das Programm begann mit einem Ausflug in den Freizeitpark Movie Park. Dort erkundeten die 16 Jugendlichen zwischen acht und 18 Jahren in Kleingruppen den Park und fuhren Achterbahn, soviel sie wollten.

Als nächstes ging es mit einer kleineren Gruppe von neun Kindern und Jugendlichen in den Kletterwald nach Ibbenbüren. Der kleine Regenschauer, von dem sie überrascht wurden, als alle gerade in luftigen Höhen unterwegs waren, konnte die gute Laune nicht vermiesen, heißt es in einem Bericht des Jugendzentrums.

Als Abschluss und mit der größten Gruppe, 19 Kinder und Jugendliche aus Tecklenburg und Umgebung, ging es am Donnerstag in die Osnabrücker Trampolinhalle „UpSprung“. Dort durfte zwei Stunden um die Wette gesprungen werden, und man konnte sich an verschiedenen Parcours messen, wer diesen am schnellsten schafft.

Gefördert wurde das Ferienprogramm vom Kreisjugendamt. Dadurch war es möglich, diese Aktionen durchzuführen und es musste kein Kind ausgeschlossen werden.

Nun macht das Jugendzentrum Ferien und öffnet wieder am 25. Oktober ab 16 Uhr.