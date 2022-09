Kommen kostenlose Durstlöscher?

Auf die Schnelle und kostenlos den Durst löschen – geht es nach der FDP, soll das in Zukunft in Tecklenburg möglich sein. Die Liberalen wollen, dass in allen Ortsteilen an öffentlichen Orten Trinkwasserspender aufgestellt werden und machen sich zudem für eine Unterstützung der Non-Profit-Organisation Refill stark.

Soll es in Tecklenburg künftig öffentlich zugängliche Trinkwasserspender geben? Die FDP-Ratsfraktion spricht sich dafür aus. Ob sie Unterstützung bei den anderen im Kommunalparlament vertretenen Parteien findet, wird sich in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Kultur und Tourismus am kommenden Dienstag zeigen.

Die Liberalen führen zur Begründung ihres Vorstoßes an, dass aus Reihen der Bürgerschaft wiederholt der Wunsch nach Schaffung solcher „Zapfstellen“ geäußert worden sei. Weiter heißt es im Antrag der FDP: „Besonders im Hinblick auf die heißen Tage während des Sommers können öffentliche Trinkwasserstellen gute Dienste leisten.“ Weiter wird mit dem Umweltgedanken argumentiert und darauf verwiesen, dass der Konsum von Mineralwasser immer mehr zunehme, was wiederum den Verbrauch von Ein- und Mehrwegflaschen steigere. Dem könne durch Trinkwasserspender entgegengewirkt werden.

Angeführt wird in diesem Zusammenhang die Non-Profit-Organisation Refill, die sich für die Vermeidung von Plastikmüll einsetzt und für sogenannte Refill-Stationen, an denen es kostenlos Trinkwasser gibt. Die FDP führt an, dass es bundesweit bereits über 6000 dieser Stationen – etwa in Geschäften – und Trinkbrunnen gebe. Aus Sicht der Liberalen ein „überzeugendes System“, das auch in Tecklenburg bekannter und von der Stadt beworben werden sollte.

Konkret fordert die Fraktion, dass die Verwaltung beauftragt wird, „zu prüfen, wo und mit welchem Aufwand im Stadtgebiet öffentlich zugängliche Kleinzapfstellen zur Trinkwasserentnahme eingerichtet werden können“. Dabei sollten alle Ortsteile berücksichtigt werden. Des weiteren setzt sich die FDP dafür ein, in allen kommunalen Einrichtungen in Zukunft Leitungswasser statt Mineralwasser anzubieten. „Das Rathaus und das Kulturhaus sollten hier mit gutem Beispiel vorangehen und einen gastronomischen Wassersprudler einrichten.“ Und schlussendlich soll die Verwaltung ein Konzept entwickeln, mit dem das Refill-Konzept etabliert werden kann und gleichzeitig Gastronomen und Geschäftsinhaber ermutigt werden, sich daran zu beteiligen.

Seitens der Stadtverwaltung gibt es zum Antrag der FDP keinen Beschlussvorschlag.