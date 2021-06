Kompliment für die Fünftklässler

Über einen ganz besonderen Gast freute sich am Montagmorgen die Klasse 5a des Graf-Adolf-Gymnasiums (GAG). Gemeinsam mit Schulleiterin Evelyn Futterknecht und den Lehrerinnen Christine Dormann und Nadine von der Haar begrüßten die Schülerinnen und Schüler Marc Heider, Spieler des VfL Osnabrück, auf dem Schulhof. Anlass dazu bot das besondere Engagement dieser Klasse im Rahmen der schulischen „Aktion gegen den Hunger“.

Mitte Mai hatte die ehemalige GAG-Schülerin Cora Dollenberg in Form einer digitalen Vortragswoche den teilnehmenden Schülern das Thema Mangelernährung und die wertvolle Arbeit der Organisation näher bringen können. Anschließend war Eigeninitiative gefragt. Die Mädchen und Jungen begaben sich auf Sponsorensuche, stellten sich selbst gewählten sportlichen Herausforderungen und waren und sind damit am Ende aktiv am Erfolg der Aktion am GAG beteiligt.

„ »Ein solch herausragendes Engagement bedarf besonderer Würdigung.« “ Marc Heider

Noch laufen die Auszählungen der Spendengelder, jedoch zeichnet sich die Klasse 5a unter Leitung von Christine Dormann bereits deutlich als Sammelgewinnerin ab. Im Aktionszeitraum hat sie bereits 1200 Euro als Spenden generiert und diese voller Stolz an Schulleiterin Evelyn Futterknecht übergeben.

„Unsere Schulgemeinschaft hat bereits jetzt auf beeindruckende Art und Weise gezeigt, dass soziales Engagement an unserer Unesco-Schule auch in Zeiten der Pandemie gelebt werden kann. Dass sich hier eine Klassengemeinschaft der Jahrgangsstufe 5 besonders hervorhebt, freut uns sehr“, so Nadine von der Haar, die am GAG soziale Projekte begleitet.

Ohne Zögern nahm Marc Heider, der mit einem Ein-Jahres-Vertrag dem VfL Osnabrück erhalten bleibt, daher die Einladung der Schule an, den Schülern eine besondere Überraschung zu bereiten. „Ein solch herausragendes Engagement bedarf besonderer Würdigung“, so der Fußballprofi. „Ich freue mich, wenn ich als Sportler soziale Projekte dieser Art in der Region unterstützen kann.“ Ausgiebig beantwortete der VfL-Spieler Fragen der Schüler, schrieb Autogramme und wurde im Anschluss eines Schusstrainings mit Applaus verabschiedet.

Wer dieses Projekt am Graf-Adolf-Gymnasium unterstützen möchte, kann noch bis Sonntag Spenden unter Verwendung folgender Daten und der Angabe des Schulnamens überweisen: Aktion gegen den Hunger, Bank für Sozialwirtschaft, IBAN DE89 1002 0500 0001 3777 01, BIC: BFSWDE33BER.