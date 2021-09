Konzertabend am alten Bahnhof

Nach der erfolgreichen Premiere im Lengericher Soundgärtchen machen „The Kogs“ am Samstag, 25. September, Station am Doppellecker-Bus in Tecklenburg am alten Bahnhof. John Orrock und Andy Baustein von „The Kogs“ sind keineswegs Greenhorns in Sachen Musik, heißt es in einer Pressenotiz des Veranstalters. Neben vielen Bandprojekten in den vergangenen Jahren war es für die beiden Vollblutmusiker an der Zeit, ihrem musikalischen Werdegang ein weiteres Element hinzuzufügen. Sie nehmen ihr Publikum mit auf eine Reise durch tiefe Täler gebrochener Herzen und blumige Wiesen der Liebe, um im nächsten Sonnenaufgang Erlösung zu finden. Auch wenn das Interieur der Location mit seinen liebevollen Details und dem aufwendig restaurierten Doppeldecker-Bus darauf schließen ließe, wird das sicher keine beschauliche „Kaffeefahrt“, sondern intensiv und authentisch emotional. „Nach so vielen Monaten endlich wieder live spielen zu können ist großartig“, freut sich das Singer/Songwriter-Duo auf einen lauschigen Konzertabend. Für das leibliche Wohl sorgt das Team des Doppellecker-Busses. Der Eintritt ist frei, der Hut geht rum. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Weitere Infos und Reservierungen unter www.doppellecker.de.