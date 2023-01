Körper und Seele etwas Gutes tun

Die Investition in die Gesundheit ist die sicherste Anlage, die es gibt – gerade in der heutigen Zeit.“ Das sagt eine Frau, die es wissen muss, schließlich ist Dr. Biserka Vidos-Mügge Kur- und Badeärztin in Tecklenburg und somit zuständige Kneipp-Fachfrau. Im Vorwort zum wieder einmal umfassenden und vielseitigen Halbjahresprogramm zieht sie ein wichtiges Fazit, nämlich, „dass wir, um gesund zu bleiben, uns sowohl um unsere Seele als auch um unseren Körper kümmern müssen“. Mit den aktuellen Kneipp-Angeboten dürfte das nicht schwer fallen.

Los geht es am Sonntag, 8. Januar, von 14 bis 15.30 Uhr mit der „Erinnerungspflege“. Dabei können sich die Teilnehmer im Kneipp-Zentrum am Waldfreibad auf einen bunten Nachmittag voller kniffliger und lustiger Gedächtnisspiele freuen, die helfen, das Gedächtnis fit zu halten. Außerdem gibt es eine Reise in die Vergangenheit, bei der die Teilnehmer in entspannter Atmosphäre in Erinnerungen an ihre Kinder- und Jugendtage schwelgen können. Die Teilnahme kostet zehn Euro. Anmeldungen nimmt die Kursleiterin Brigitte Helmers entgegen (01578/56 82 935).

Am 10. Januar folgen Kurse in Hatha Yoga und Qigong. Auch Yoga für Fortgeschrittene, Kinderyoga, Senioren-Yoga, Heilyoga im Wald und ein Massage-Workshop gehören zu den Angeboten im ersten Halbjahr.

Die Kraft der Natur

Regelmäßig gibt es auch besondere Veranstaltungen. So lernen die Teilnehmer eines Workshops am 28. Januar, die Kraft der Natur zu allen Jahreszeiten zu genießen. Geboten wird ein kleines Naturabenteuer bei einer gemeinsamen Wanderung. Dazu gibt es Geschichten, Rituale und Bewusstseinsübungen. Und wer den Kältereiz spüren möchte, der ist am 11. Februar zu einer Winterwanderung rund um Tecklenburg eingeladen.

Zur Stärkung des Immunsystems tragen aber nicht nur Wanderungen bei. Hilfreich können auch Wickel und Auflagen mit Helfern aus der Küche sein. Das lernen Interessierte am 15. Februar.

Erneut im Programm enthalten ist die Kakao-Zeremonie, bei der es darum geht, das Herz und den Geist zu öffnen. Dieser besondere Abend findet am 17. Februar statt.

Bevor dann der Frühling Einzug hält, lädt der Kneipp-Verein im März zu einem „vitalisierenden Wohlfühl-Wochenende ein. In dieser dreitägigen Auszeit fernab vom Alltagsstress gibt es Wellness- und Bewegungsangebote, kombiniert mit der ruhe der umgebenden Natur. Schönheitsguss und Schröpfmassage, Rückenmassage mit Fußwickel, Fußreflexzonentherapie mit Wechselfußbad und mehr – all das trägt zum Wohlbefinden bei. Ein zweites Wohlfühl-Wochenende ist vom 9. bis 11. Juni geplant.

Wohlfühl-Wochenende

Weiter geht es im Halbjahresprogramm mit Honigmassagen, Fußmassagen und Entspannungsübungen. Auf Wanderungen wird dem Bärlauch nachgespürt und dem Löwenzahn, Giersch & Co.. Natürlich gibt es dazu zahlreiche praktische Tipps zur Anwendung. Auch Johanniskraut und andere Sommerpflanzen sind Ziel von Wanderungen.

„Was das alte Kräuterweiblein wusste“ ist ein Abend überschrieben, zu dem am 12. Mai eingeladen wird. Dann erzählt Margitta Laus Märchen von Mythen und heilenden Kräutern.

Vitalwanderungen, Kneippsche Wasseranwendungen und verschiedene Workshops runden das Programm des Kneipp-Vereins ab. Und als Abschluss gibt es im Juni noch einmal einen Workshop, um die Kraft der Natur zu genießen.

Weitere Informationen und das komplette Programm gibt es unter www.kneipp-verein-tecklenburger-land.de.