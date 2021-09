Kostenloser Spaß mit dem Krokodiltheater

„Allerhand“ gibt es am 3. Oktober für die Kinder zu sehen. Denn dann tritt das Krokodiltheater in der Remise auf.

Theater im Stiftsdorf: Am Sonntag, 3. Oktober, macht auf Einladung der Interessengemeinschaft Leeden (IGL) das Krokodiltheater Station in der Remise und zeigt um 15 und um 16.30 Uhr das Stück „Allerhand – Eine Handvoll Geschichten mit Fingern, Händen und Musik“.

„Nachdem wir vor zwei Jahren zum ersten Mal das Krokodiltheater zu Gast hatten“, beschreibt der IGL-Vorsitzende Gerhard Wellemeyer, „haben wir im vergangenen Jahr den Eintritt zur Premiere des Stückes von „Knispel und die herrlichste Suppe der Welt“ in der Remise auf Haus Marck gesponsert“. In diesem Jahr möchten die Verantwortlichen gern wieder eine Aufführung in Leeden anbieten. „Bei den aktuellen Corona-Restriktionen sahen wir jedoch Probleme darin, 100 Kinder dicht gedrängt in die Remise zu lassen“, so Wellemeyer. Daher drohte schon eine Absage der Vorführung am 3. Oktober.

„ »Die Landesregierung hat uns gerade die Zusage geschickt, 50 Prozent der Kosten unserer ersten öffentlichen Veranstaltung zu subventionieren.« “ Gerhard Wellemeyer, IG-Vorsitzender

Jetzt kam der IGL ein Förderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen, „Neustart miteinander“, zugute. „Die Landesregierung hat uns gerade die Zusage geschickt, 50 Prozent der Kosten unserer ersten öffentlichen Veranstaltung zu subventionieren“, teilen die Organisatoren mit.

So ist das Krokodiltheater für zwei Aufführungen am 3. Oktober gebucht. Die IG Leeden lädt alle Kindergartenkinder ab vier Jahren und Grundschulkinder ein. Der Eintritt ist frei.

Anmeldungen und damit Platzreservierungen werden per E-Mail an Jens Heimann (jens_heimann@web.de) erbeten, der als neues Beiratsmitglied für die Jugendarbeit der IG Leeden zuständig ist.

„Wir freuen uns“, sagt Gerhard Wellemeyer, „dass Vertreter des Fördervereins der Grundschule sowie der Kindergärten Leedener Zwerge und Pusteblume für die Kinder Süßigkeiten und Getränke austeilen und frisches Popcorn anbieten“. Bei gutem Wetter soll auch eine Hüpfburg aufgebaut werden, weshalb der 3. Oktober für die Kinder im Stiftdorf viel Spaß verspricht.