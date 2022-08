„Kraftakt erfolgreich bewältigt“

Tobias Ventker übernimmt in diesem Jahr die Geschäftsführung des seit 55 Jahren bestehenden gleichnamigen Familienunternehmens. Die Belegschaft freut das.

Im 55. Jahr des Bestehens erfolgt bei Ventker Metallbau in Brochterbeck der dritte Generationswechsel. Geschäftsführer Hans-Otto Ventker und Ehefrau Marita übergeben in diesem Jahr die Geschäftsführung an ihren Sohn Tobias Ventker. Das Unternehmerpaar hat den Betrieb zu einem überaus erfolgreichen mittelständischen Unternehmen mit heute 45 Mitarbeitenden ausgebaut.