Kreative Ideen mit Farbe umgesetzt

In einer gemeinsamen Malaktion gestalteten sechs Schülerinnen und ein Schüler des Graf-Adolf-Gymnasiums (GAG) den Schulhof der Teutoburger Wald-Schule in Tecklenburg. Die Grundschule hatte den Vorschlag gemacht, schulformübergreifend zu arbeiten. Was schon im Winter von Kunstlehrerin Lisa Volkamer vorbereitet worden war, fand an den drei Projekttagen des GAG nun seine Vollendung.

Die Umrisse eines riesigen Kleeblatts prangen nun mittig auf dem Grundschulschulhof, auf dem sich die Erstklässler aller vier Standorte der Teutoburger-Waldschule am Anfang jeden Schuljahres für ein großes Gemeinschaftsfoto aufstellen können.

Riesiges Kleeblatt

Die Idee einer „Rechenburg“ mit dem Einmaleins, das auf das Tecklenburger Burgtor zuläuft, kam vom Kreativteam des GAG: Amelie Groenhoff und Daniel Giawazda aus der 9a machten dafür einen tollen Entwurf, der von Uta Franke, der Konrektorin der Grundschule, begeistert akzeptiert wurde.

Verstärkt wurden die beiden dann von den Zehntklässlerinnen (EF) Ajandek Biró, Vanessa Igbedion, Jette Renfert, Greta Schwering und Vivian Tegelhütter, die weitere kreative Ideen zu Hüpfspielen einbrachten. Ein origineller Froschteich kam bei den Grundschülern besonders gut an, so dass dann die Seerosenblätter und die toll ausgearbeiteten Lotusblüten mit der dauerhaften Betonfarbe verewigt wurden. Hier zeigte vor allem Vivian Tegelhütter viel Detailgenauigkeit und enorme Ausdauer in der prallen Junisonne.

Allen Beteiligten hat die Zusammenarbeit des GAG und der Teutoburger-Wald-Schule richtig viel Spaß gemacht und die Grundschüler wollten gar nicht warten bis die Farbe trocken war.