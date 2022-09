Kreisumlage macht Kämmerer zu schaffen

Wie ist es um die städtischen Finanzen bestellt? Bürgermeister Stefan Streit fasste es in der jüngsten Sitzung des Stadtrates so zusammen: „Wir haben Kurs gehalten, auch wenn die Aussichten etwas düster sind.“ Düster unter anderem, weil der Kreis Steinfurt die Umlage erhöhen will, die von den Kommunen zu zahlen ist, statt auf Rücklagen zurückzugreifen. Zudem will der Kreis rund 70 neue Stellen schaffen, erläuterte der Kämmerer der Stadt, Ansgar Wallmeyer.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch