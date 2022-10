Leckereien sind heiß begehrt

„Nach zwei Jahren Pause ist das eine super Resonanz“, freute sich Iris Schnepper vom Vorstandsteam des Heimatvereins Leeden über die zahlreichen Gäste beim Kürbis- und Ärappelfest. Aufgrund des angekündigten, aber erfreulicherweise ausgebliebenen schlechteren Wetters haben die Organisatoren am Sonntag besonders die Remise, den Stiftshof und den Remisenvorhof mit genutzt.

„Wir haben viele aktive Helfer gefunden“, teilte das Vorstandsteam mit. Melanie Bohne, Thorsten Danebrock, Iris Schnepper und Beate Wacker machten viele Stammgäste bei dem Fest aus und es herrschte eine schöne Stimmung. Dazu beigetragen hat sicherlich die kulinarische Bandbreite an Leckereien, die in einem herbstlichen Ambiente serviert wurden. So schmeckten Kartoffelpuffer ebenso wie die Kürbissuppe, Bratkartoffeln oder die Grillwurst. Dazu mundeten den Besuchern gekühlte Getränke. Nachmittags schmeckten Kaffee und Kuchen im Stiftshof.

Herbstliches Ambiente

Ein Stand bot Kürbis als Bowle, Marmelade, süß-sauer eingelegt, als Dinkel-Kipferl oder -Brot an. Heißer Apfelsaft von Äpfeln aus dem Klostergarten schmeckte dort ebenfalls. Frischen Apfelsaft konnten die Gäste in Kanistern erwerben.

Eröffnet wurde das Kürbis- und Ärappelfest mit einer Andacht zum Erntedank mit Pfarrerin Ulrike Wortmann-Rotthoff von der evangelischen Kirchengemeinde. Die musikalische Gestaltung der Veranstaltung übernahmen der Posaunenchor sowie Volker Gausmann und Bernd Niehenke als die „Plattmakers“.

Der Knobeltisch erfreute wie auch die Popcornmaschine und die Süßigkeiten-theke Besucher jeder Altersklasse. Die jüngeren Festbesucher konnten Kürbisse schnitzen oder sich schminken lassen. Der Freundeskreis der Stiftsschule Leeden las zudem Kindern im Kaminzimmer des Stiftshofes etwas vor.