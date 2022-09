Kulturhaus für Monate dicht?

Die Stadtverwaltung schlägt dem Rat weitere Maßnahmen zur Energieeinsparung vor. In der nächsten Sitzung des Kommunalparlamentes am Dienstag, 20. September, wird das Paket präsentiert und es soll auch abgesegnet werden. Unter anderem ist vorgesehen, das Kulturhaus von November bis April komplett zu schließen. Von den Einschränkungen voraussichtlich nicht betroffen sein wird hingegen der Nikolausmarkt. Auf Nachfrage im Umweltausschuss am vergangenen Dienstag sagte Bürgermeister Stefan Streit, er gehe davon aus, dass der stattfinden werde. Heute soll es zu dem Thema eine Besprechung mit der Tecklenburg Touristik geben.

Begründet wird die angestrebte Schließung des Kulturhauses mit dem hohen Gasverbrauch für das Gebäude. In der Sachdarstellung für den Rat wird darauf verwiesen, dass rund 14 Prozent des jährlichen Verbrauchs der Stadt für die Immobilie am Meesenhof aufgebracht werden müssten. „Das Kulturhaus ist mit einem Gasverbrauch von rund 450.000 Kilowattstunden im Jahr 2021 nach dem Graf-Adolf-Gymnasium und der Gesamtschule der größte Gas-Verbraucher der Stadt Tecklenburg.“ Werde es vorübergehend nicht genutzt, könne das zu beträchtlichen Energieeinsparungen führen und die Kommune auch finanziell entlasten.

Sitzungen des Rates und der Ratsausschüsse müssten dann ebenso verlegt werden wie Kulturveranstaltungen. Von letzteren, so die Verwaltung, seien nach Angaben der Tecklenburg Touristik im fraglichen Zeitraum aber ohnehin nur wenige geplant.

Temperaturabsenkungen sind für Schulen und Sporthallen vorgesehen. Für Unterrichtsräume sehen die Vorgaben eine „Maximaltemperatur von 20 Grad“ vor, in den Hallen sollen mindestens 17 Grad sein. Bei der Festlegung der Werte beruft sich die Verwaltung zum einen auf die Arbeitsstättenverordnung, zum anderen auf die DIN-Norm für Sporthallen. Ab dem 14. Oktober sollen, so denn der Rat zustimmt, in den Schulen die entsprechenden Anpassungen an den Heizungsanlagen vorgenommen werden.

Des weiteren will die Verwaltung mit kleineren Maßnahmen zur Energieeinsparung beitragen, etwa dem Austausch von Thermostaten und der Anschaffung von präzisen Thermometern.

Hintergrund für all das ist die drohende Energiekrise aufgrund der eingeschränkten Gaslieferungen aus Russland. Mit der Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen hat der Bund bereits mit Wirkung zum 1. September erste Schritte zur Absenkung des Verbrauchs auf den Weg gebracht. Daraus ergibt sich unter anderem eine Höchsttemperatur in öffentlichen Gebäuden von 19 Grad. Ausgenommen davon sind unter anderem Schulen und Kitas. Die Verwaltung will nun über diese verpflichtenden Maßnahmen noch hinausgehen.

Die Ratssitzung findet am Dienstag, 20. September, ab 17 Uhr im Kulturhaus statt. Auf der Tagesordnung steht zu Beginn auch eine Einwohnerfragestunde.