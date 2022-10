Ländliche Regionen sind beliebt

Urlaub in der Region boomt. Spätestens seit den Corona-Lockdowns, die Auslandsurlaube unmöglich machten, werden die hiesigen Gefilde von Einheimischen wie auch auswärtigen Besuchern mehr und mehr entdeckt. Dennoch: an die Zahlen, die die Statistik des Zeitraums vor der Pandemie zeigen, kommt man noch nicht heran. Darüber sprach Alexia Finkeldei bei der Mitgliederversammlung des Tecklenburger Land Tourismus am Montag im Haus des Gastes in Lienen.

In seiner Funktion als Verbandsvorsitzender hieß Lengerichs Bürgermeister Wilhelm Möhrke seine Amtskollegen aus dem Kreis und Mitglieder willkommen. Auch begrüßte er Karsten Palme, der über die Förderung der Touristik referierte.

Mehr Gästeankünfte

Die ländlichen Regionen schneiden besser ab als städtische Tourismusangebote, erklärte Alexia Finkeldei. Besonders gefragt waren im letzten Jahr erneut autarke Angebote wie Ferienwohnungen oder Campingplätze, erläuterte die Geschäftsführerin des Tecklenburger Land Tourismus.

Die Statistik zeige, dass die Gästeankünfte wie auch die Übernachtungen zum Vorjahr stark stiegen. Was sich erst einmal gut anhört, solange man nicht auf die Zahlen von 2019 schaut, unter denen man auch jetzt noch liegt. „Wir sind immer noch im Minus im Vergleich zur Zeit vor Corona“, so Alexia Finkeldei.

Geht es nach dem allgemeinen Trend, dürften die Zahlen hierzulande künftig steigen, denn: „Die ländlichen Regionen schneiden besser ab als viele andere, gerade als die städtischen Regionen“, sagte die Sprecherin. „Die Leute sind gerne in der Natur“, sei ihr Eindruck. Vor allem das Wandern habe es den Ausflüglern angetan, „das boomt“, wie sie sagte. Dieser Bereich stehe für die Tagesreisenden vor kulturellen Erlebnissen. Insgesamt, so Alexia Finkeldei, „schrecken die Leute noch vor Flugreisen zurück“.

„ »Wir sind immer noch im Minus im Vergleich zur Zeit vor Corona.« “ Alexia Finkeldei

Auch die hiesige Bevölkerung habe die Region in den letzten Jahren besser kennengelernt, was zu einem „Empfehlungsmarketing“ führte. Und auch die Werbungsmaßnahmen zum Wandern auf den Teuto-schleifen, die in den sozialen Netzwerken und auf Internetportalen platziert wurden, brachten hohe Zahlen, die das Interesse widerspiegelten, führte Alexia Finkeldei weiter aus. Imagefilme tun ihr übriges dazu.

Ein weiterer Bestandteil, um das Wandern noch attraktiver zu gestalten, sei der „Regionalgenuss“, eine Zusatzauszeichnung für Premiumwege. Rastplätze, Versorgungsstationen, beispielsweise mit Automaten mit regionale Produkten wie auch Gastronomie gehören zu den Pflichtkriterien. Daran wolle man in Zukunft verstärkt arbeiten. Qualitätssicherung, Möblierung der Teutoschleifen und die Ergänzung um weitere Teutoschleifchen stehen zudem auf der To-do-Liste der Vereinigung.

Im Anschluss an den Vortrag der Geschäftsführerin sprach Karsten Palme (Compass Tourismus eG) über die Bedeutung der Digitalisierung und der Nachhaltigkeit in der touristischen Arbeit.