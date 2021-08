Lebenshunger nach dem Krieg

Das Leben der Jugendlichen in den 1950er Jahren steht im Mittelpunkt eines Vortrags des GHV.

Am Mittwoch, 8. September, wird Professor Dr. Markus Köster aus Münster um 19.30 Uhr im Kulturhaus Tecklenburg über Jugendleben und Jugendfreizeit in der Ära Adenauer sprechen. Markus Köster hat seinem Vortrag den Titel „Vom Trümmerkind zum Teenager“ gegeben. Worum wird es gehen? Der Referent schreibt dazu:

Pferdeschwänze und Petticoats

„Elvis-Tollen, Pferdeschwänze und Petticoats, Kinofilme mit James Dean, Rock‘n Roll-Konzerte und im Anschluss daran Halbstarken-Randale – solche Bilder bestimmen heute die öffentliche Vorstellung vom Aufwachsen in den 1950er Jahren. Mit der Realität hatte das – jedenfalls am Anfang der Ära Adenauer – noch nicht viel zu tun. Die unmittelbaren Nachkriegsjahre waren für die meisten Jugendlichen von materiellen und geistigen Trümmererfahrungen geprägt.

Trotzdem oder gerade deshalb brach sich der in den Kriegsjahren aufgestaute Lebenshunger in vielfältigen Freizeitaktivitäten Bahn. Dazu gehörte nicht zuletzt das Reisen, egal ob per pedes, mit dem Fahrrad oder der Bahn. Wichtige Anlaufpunkte waren die Jugendherbergen, die bald nach dem Krieg wieder entstanden.“

Der mit Foto- und Filmmaterial illustrierte Vortrag wird – ausgehend von den Rahmenbedingungen des Aufwachsens in der Nachkriegszeit – einen Fokus auf diese Jugendherbergen legen, aber auch die Veränderungen des Jugendfreizeitverhaltens in den 1950er Jahren in den Blick nehmen. Einen regionalen Schwerpunkt bildet Westfalen.