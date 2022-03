Lebhafter Austausch über die Probleme

Rund 80 Interessierte hatten sich jetzt beim Teuto-Talk mit Mona Neubaur, Spitzenkandidatin der Grünen in NRW, im Gasthof Prigge in Lengerich-Wechte eingefunden. Darunter waren viele Vertreterinnen und Vertreter von Interessengemeinschaften und Vereinen.

Der Krieg in der Ukraine wirkte sich auch auf diese Veranstaltung aus. Mona Neubaur hatte nachmittags auf der Friedenskundgebung in Düsseldorf gesprochen, konnte also nicht beim Nachmittagsprogramm der Grünen dabei sein. „Es ist wichtig, in diesen Zeiten Haltung zu zeigen“, betonte sie gleich zu Beginn ihrer kurzen, einleitenden Rede. „Unsere Demokratie“ ermögliche den Austausch von Meinungen und Positionen. Da der Krieg nach Europa zurückgekehrt sei, überschatte er nun auch den Wahlkampf.

Wie es in einem Pressebericht der Grünen weiter heißt, umriss Mona Neubaur, worum es den Grünen in NRW geht. Digitalisierung steht ebenso auf der Agenda wie die Verbesserung des ÖPNV, denn nur so seien Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen. Doch auch bei maroden Autobahnbrücken dürfe es keinen Investitionsstau geben. Ferner gelte es, die Bildungschancen von Kindern zu verbessern, auch gerade von denen, deren Eltern zu den Geringverdienern gehören. Nur durch erneuerbare Energien sei es möglich, dass sich das Land unabhängig von den Launen von Despoten mache. Energie müsse „demokratisiert“ werden.

Energie demokratisieren

Durch das Programm führte Silke Wellmeier. Die Brochterbeckerin ist Grünen-Landtagskandidatin für den Wahlkreis Steinfurt III. Für die Diskussion hatte sie vier Themenschwerpunkte gesetzt, die gerade im Tecklenburger Land von großem Interesse sind. Und es wurde zu den Themen Forstwirtschaft und Naturschutz, Kalkabbau und Ressourcen, Naherholung und Tourismus und Ehrenamt lebhaft diskutiert. Wenn die Grünen die ökologische Landwirtschaft fördern wollen, hieße das weniger Erträge auf den Äckern – wie könne das gehen? Dem hielt Mona Neubaur entgegen, dass immer noch im großen Stil Lebensmittel weggeworfen werden. Weniger, lokaler, dafür von besserer Qualität, das sei der Weg.

Der Austausch war fair und lebhaft: Waldbauern vertraten ihren Standpunkt gegenüber den „Naturfreunden Tecklenburg“ einer Gruppe von Mountainbikern, die kreisweit mit einem „runden Tisch“ den Konsens mit anderen Waldnutzern suchen. Zum Thema Kalkabbau wurde die Frage gestellt, ob eine Konversion nicht längst beschlossen sei. Der Ausstieg aus dem Kalkabbau ist auch für die Grünen in Düsseldorf ein wichtiges Thema.

Kranker Wald

Dass es am Teuto so gut wie gar keine Wildnis, keine unberührte Natur mehr gibt, war eine Sorge, die viele Anwesende ausdrückten. Was tun mit dem kranken Wald? Hier dürfe es kein Denkverbot geben. Es wäre möglich, so Neubaur, auf Brachflächen Windräder aufzustellen. Die Idee stieß durchaus auf Zustimmung, wäre sie doch neben dem Betreiben von Biogasanlagen eine Möglichkeit für Landwirte und Waldbesitzer, Geld zu verdienen.

Beim Thema Ehrenamt berichtete Neubaur, dass sie als Berufspolitikerin häufig Ziel von Hass und Hetze gerade im Internet werde. Das passiere durchaus auch Kommunalpolitikern, die ehrenamtlich tätig seien. Hier müssten Mittel bereitgestellt werden, damit sich die Betroffenen besser schützen könnten. Neubaur hob auch die Wichtigkeit von Feuerwehr und Katastrophenschutz hervor, gerade in Zeiten von Wetterextremen und Pandemie. Der Reichtum einer Gesellschaft, betonte sie, das seien die Interessierten und Engagierten.