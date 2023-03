Der erste Schritt eines Modernisierungsprozesses

Am Mittwoch steht in Ledde ein größerer Umzug bevor. Die Ledder Werkstätten übernehmen an der Sundernstraße die Häuser 5 und 5A. 16 Menschen mit behninderung sollen dort ein neues Zuhause bekommen.

Große Balkone und Terrasse, geräumige, helle Räume: Insgesamt 16 Menschen mit Behinderung ziehen nach und nach an die Sundernstraße 5 und 5A in Ledde.

Christian Maas spricht vom „Pilotprojekt Sundernstraße“ und betont, es sei „eine Realisierung auf hohem Niveau im eigenen Wohnen“. Helle Zimmer mit bodentiefen Fenstern, Pantry-Küchen, Balkonen oder Terrassen, gut ausgestatteten Bädern, großen Gemeinschaftsräumen, Internet, Apartments mit eigener Klingel und eigenem Briefkasten. Alles barrierefrei und in zentraler Dorflage.

Der Geschäftsfeldleiter Wohnen und Individuelle Dienste der Ledder Werkstätten übertreibt nicht, wenn er von der Ausstattung der Häuser 5 und 5A spricht. Nach und nach können nun 16 Menschen mit Behinderung an der Ledder Adresse einziehen. Die Behörden haben grünes Licht gegeben. Das freut die Unternehmensleitung und das Team hinter dem Projekt.

Von der schon konkreten Projektierung im vergangenen Sommer samt Vorstellung beim Leistungsträger Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) in Münster über die Bauphase durch den Lengericher Investor bis zur Anpassung an die baulichen Standards einer „Besonderen Wohnform“ durch die LeWe-Haustechnik war es ein weiter Weg. Verschärft hat die Situation das Gutachten eines Brandschutzsachverständigen: Drei Wohneinrichtungen (Waldfrieden in Ibbenbüren, Hof Stapenhorst und Münsterstraße in Lengerich) genügten nicht mehr heutigen gesetzlichen Brandschutz-Standards. Aus- und Umzüge von 19 Personen in eigene Wohneinrichtungen und das Ferienhaus auf Baltrum waren die Folge (die Redaktion berichtete).

Ebenso schnell musste die LeWe-Haustechnik die baulichen Standards realisieren, die eine Einrichtung der Eingliederungshilfe zu erfüllen hat und sich von der Privatnutzung unterscheiden. Küchenmöbel in dieser Menge konnte so kurzfristig nur ein schwedisches Möbelhaus bieten. Die Haustechniker bauten Küchen auf, schilderten Fluchtwege aus und kümmerten sich um die Schließanlage – alles laut Mitteilung der Ledder Werkstätten in Rekordzeit, um den neuen Nutzerinnen und Nutzern nach ihrem unverhofften Umzug rasch ein schönes Zuhause zu bieten.

Parallel informierte Christian Maas bei mehreren Veranstaltungen über das Projekt. Die Interessengemeinschaft Ledde war vergangenen Dienstag zu Besuch und angetan vom Wohnstandard. Man freue sich auf die neue Nachbarschaft, sagte Christina Fliedner aus dem Vorstand.

Christian Maas (rechts, Geschäftsfeldleitung Wohnen und Individuelle Dienste) und seine Mitarbeiter Carsten Miete (links) und Jens Schütte (2. von rechts) zeigten der IG Ledde vergangenen Dienstag die Häuser. Foto: Ledder Werkstätten

Das „Pilotprojekt Sundernstraße – den Übergang gestalten und erlebbar machen“ ist für die Unternehmensleitung nach eigenen Angaben Auftakt eines Modernisierungsprozesses der Besonderen Wohnform (früher Stationäres Wohnen): Gemeinsam mit LWL und WTG-Behörde beim Kreis (früher Heimaufsicht) - WTG steht für Wohn- und Teilhabegesetz - machen die LeWe hier den ersten Schritt. Maas spricht von den Häusern als eine „glückliche Fügung“ und sieht eine „durchweg lösungsorientierte Kooperation mit den Behörden“. Er ist erleichtert, dass beide Häuser am Mittwoch bezogen werden können.

Worin liegt die Qualität des Pilotprojekts? 16 Nutzerinnen und Nutzern wird mehr Selbstbestimmung und Raum für die persönliche Erprobung ermöglicht. Das Angebot richtet sich also an Personen, die auf dem Weg der Verselbstständigung sind und ihre Zukunft in der eigenständigen Wohnung sehen.

Während der Infoveranstaltungen mit dem Beirat der Besonderen Wohnform (Selbstvertretung), Angehörigen und gesetzlichen Betreuerinnen und Betreuern gab es auch Kritik: Musste der Umzug so rasch sein und gleich 19 Personen betreffen? Wie wird Selbstbestimmung und Partizipation beachtet? Bleiben aus vielen Jahren gemeinsamen Wohnens Personen zusammen? Begleiten bekannte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese auch im neuen Zuhause? Maas konnte nichts versprechen, sagte aber: „Wir arbeiten personenzentriert, und wir gucken passgenau, was sich für die Person anbietet und was gebraucht wird. Darauf können Sie sich verlassen!“

Kleiner Wermutstropfen für die Wirksamkeit des Projekts: Die Form der Nutzung haben die Behörden zeitlich begrenzt, weil die Häufung von Angeboten an einem Ort nicht gewollt ist. „Die Idee der späteren Umwandlung in ein ganz normales Leben und Wohnen finden wir absolut logisch. Sie ist Bestandteil unseres Konzepts und wäre für uns auch ein toller Erfolg im Sinne der Inklusion“, betont Andrea Hoffmann aus dem Team der Unternehmensleitung. Sie verantwortet den Austausch mit den Behörden. Fest steht auch: Das Portfolio der Wohnangebote wird sich nicht nur hier verändern, weitere Planungen sind bereits begonnen.