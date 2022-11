Stadt will in Leeden aufklären

Die Tempo-30-Zone in der Rosenstraße soll kommen, darüber herrschte am Dienstag im Stadtrat nach wie vor Einigkeit. Dem Informations- und Aufklärungsbedarf, den es in der Leedener Bevölkerung offenbar noch gibt, wollen Politik und Verwaltung Rechnung tragen.

Die Tempo-30-Zone in der Rosenstraße soll kommen, darüber herrschte am Dienstag im Stadtrat nach wie vor Einigkeit, als das Thema erneut auf der Tagesordnung stand. Aber letztendlich auch darüber, dass es in Leeden in der Bevölkerung offenbar noch Informations- und Aufklärungsbedarf gibt. Dem wollen Politik und Verwaltung nun Rechnung tragen.

Ein letzter Anstoß dazu kam möglicherweise von Anwohnern. Ein Ehepaar, das an der Straße Am Fangberg eine Landwirtschaft betreibt, monierte, dass die Schaffung der 30er-Zone ihren Betrieb „zerstören“ würde, sollte die Umsetzung in der Form erfolgen, wie sie in einem Konzept eines Planungsbüros dargestellt ist. Denn, so die Argumentation der Leedener, mit schweren Maschinen könnten sie dann wegen der vorgesehenen Baumbeete nicht mehr von der Rosenstraße zu ihrem Hof abbiegen.

Bürgermeister Stefan Streit betonte, dass derlei Bedenken natürlich ernst genommen würden und kein Betrieb in seiner Existenz gefährdet werden solle. Zugleich sagte er, wie auch Bernd Pieper, Leiter des Fachbereichs Planen, Bauen und Umwelt, die Detailplanung stehe noch aus, Änderungen, so sie denn erforderlich seien, somit möglich. Streit berichtete weiter, er habe bereits mit dem Vorsitzenden der IG Leeden, Gerhard Wellemeyer, besprochen, dass die Bürger in Leeden im Rahmen des Feierabendmarktes die Möglichkeit erhalten sollen, sich über das Vorhaben zu informieren.

Gleichwohl, so hat es der Rat entschieden, werden die Finanzmittel, die auf Grundlage der vorliegenden Pläne kalkuliert worden sind, im Haushalt für das nächste Jahr eingeplant. Zudem will die Stadt weitere erforderliche Gespräche, etwa zum Grunderwerb für die Querungshilfe an der Natrup-Hagener-Straße, führen.